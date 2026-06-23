Средняя ставка по двухлетним вкладам опустилась ниже 11%

22 июня «Ведомости» писали, что банки пока оценивают ситуацию на рынке после снижения ключевой ставки, но во второй половине года ставки по кредитам и депозитам продолжат снижаться. В тот же день сообщалось, что на следующем заседании ЦБ возможна пауза в смягчении политики, а до конца года экономисты ожидают ставку на уровне 13–13,5%. В начале июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 12,97%.