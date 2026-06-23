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Главная / Финансы /

Средняя ставка по двухлетним вкладам опустилась ниже 11%

Ведомости

Средняя ставка по вкладу на два года в 20 крупнейших банках снизилась до 10,97% – на 0,03 процентного пункта относительно 19 июня, когда Банк России уменьшил ключевую ставку до 14,25%, следует из данных индекса вкладов Финуслуг.

Двухлетние депозиты не менялись с мая 2026 г., однако на этой неделе две кредитные организации из топ-20 снизили ставки с шагом 0,25 п. п. каждая.

Снижение затронуло и вклады с другими сроками. Средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 13,42% (-0,02 п. п.), по полугодовому – 12,97% (-0,02 п. п.), по годовому – 12,27% (-0,04 п. п.), по полуторагодовому – 11,16% (-0,02 п. п.), по трехлетнему – 10,69% (-0,04 п. п.).

Максимальная ставка среди предложений топ-20 достигает 17% по трехмесячному вкладу, минимальная – 7,13% по трехлетнему. На самой платформе Финуслуг максимальная ставка составляет 25% годовых на первый вклад.

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22 июня «Ведомости» писали, что банки пока оценивают ситуацию на рынке после снижения ключевой ставки, но во второй половине года ставки по кредитам и депозитам продолжат снижаться. В тот же день сообщалось, что на следующем заседании ЦБ возможна пауза в смягчении политики, а до конца года экономисты ожидают ставку на уровне 13–13,5%. В начале июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 12,97%.

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