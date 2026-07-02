В «Сбере» ждут напряженного второго полугодия 2026 года по части создания резервов

1 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно осторожно относиться к термину «переохлаждение экономики». Она отметила, что термин означает, что спроса для тех возможностей, которые есть у предложения, недостаточно. По словам Набиуллиной, в такой ситуации ресурсы должны быть не задействованы и в первую очередь это будет касаться трудовых ресурсов.