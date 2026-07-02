В «Сбере» ждут напряженного второго полугодия 2026 года по части создания резервов
Вторая половина 2026-го и 2027 г. будут напряженными для «Сбера» по части создания резервов, заявил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в ходе Финансового конгресса Банка России.
«Резервы – просто это то, что следует за переохлаждением экономики, не перед и не во время, а за. Ну, собственно говоря, мы постепенно видим ухудшение рейтингов, постепенно идут сдвижки, постепенно будет увеличиваться несостоятельность ряда наших клиентов», – сказал он.
Ведяхин подчеркнул, что Сбербанку надо готовиться к досозданию резервов.
1 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нужно осторожно относиться к термину «переохлаждение экономики». Она отметила, что термин означает, что спроса для тех возможностей, которые есть у предложения, недостаточно. По словам Набиуллиной, в такой ситуации ресурсы должны быть не задействованы и в первую очередь это будет касаться трудовых ресурсов.
30 июня министр экономического развития Максим Решетников отметил, что снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. Он говорил, что в ближайшие два года завершается реализация ряда крупных проектов, которые заметно влияли на экономическую динамику. По мнению министра, инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.