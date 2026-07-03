Заботкин: в РФ невозможна заморозка вкладов населения ни при каких условиях

В мае 2025 г. первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский говорил «Ведомостям», что слух про заморозку вкладов, который был на пике в информационной повестке в IV квартале 2024 г., якобы был «блестящим креативом» пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний. Он отмечал, что этот шаг имел эффект: в банке фиксировали снятие средств с депозитов с целью купить недвижимость.