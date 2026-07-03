Заботкин: в РФ невозможна заморозка вкладов населения ни при каких условиях

Заботкин: в РФ невозможна заморозка вкладов населения ни при каких условияхЗампредседателя ЦБ назвал эту идею абсурдной
«Ни при каких [условиях] <...> Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», – сказал он.
В мае 2025 г. первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский говорил «Ведомостям», что слух про заморозку вкладов, который был на пике в информационной повестке в IV квартале 2024 г., якобы был «блестящим креативом» пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний. Он отмечал, что этот шаг имел эффект: в банке фиксировали снятие средств с депозитов с целью купить недвижимость.
В феврале прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина также отмечала, что у регулятора нет полномочий на заморозку вкладов россиян. Она говорила, что такие полномочия «и не нужны». До этого регулятор называл идею заморозки вкладов абсурдной и заверял, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки.
19 июня 2026 г. ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Среди экспертов, опрошенных «Ведомостями», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. По словам Набиуллиной, большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.