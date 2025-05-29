В Совкомбанке рассказали, откуда пошли слухи о заморозке вкладов

Информация о рисках заморозки вкладов возникла в российской информационной повестке осенью 2024 г., в том числе в Telegram-каналах. Слух не раз комментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, назвав идею о заморозке вкладов бессмыслицей. «Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла», – говорила глава ЦБ.