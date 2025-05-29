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В Совкомбанке рассказали, откуда пошли слухи о заморозке вкладов

Вброс мог начаться с застройщиков – в банке видели отток с депозитов для покупки жилья
Екатерина Литова
Совкомбанк зафиксировал, как на фоне слухов о заморозке вкладов клиенты снимали деньги с депозитов и покупали недвижимость
Совкомбанк зафиксировал, как на фоне слухов о заморозке вкладов клиенты снимали деньги с депозитов и покупали недвижимость / Андрей Гордеев / Ведомости

Слух про заморозку вкладов, который был на пике в информационной повестке в IV квартале 2024 г., якобы был «блестящим креативом» пиарщиков крупнейших девелоперов и риэлторских компаний, рассказал в интервью «Ведомостям» первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. И он все же имел эффект: в банке фиксировали снятие средств с депозитов с целью купить недвижимость. «И действительно, мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года», – поделился банкир. Абсолютных значений он не привел.

Но, как считает Хотимский, застройщики молодцы: с учетом того, как сегменту пришлось непросто в IV квартале, у них получилось привлечь больше спроса таким необычным способом. «Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами. Поэтому мы к такому отнеслись с пониманием, тем более что у банков все-таки ситуация оставалась и остается стабильной – снимали люди с депозитов под 20% годовых деньги и покупали квартиры, и слава богу», – отметил Хотимский.

Такая ситуация скорее исключение, подтверждающее правило, считает банкир. Сейчас у клиентов российских банков совершенно другое отношение к информационной повестке, говорит Хотимский. «Подавляющая часть вкладов размещена в системно значимых банках. Устойчивость таких банков сформировалась в результате действий ЦБ: очень плотного надзора, долгой прочистки рынка, в конце концов, работы Фонда консолидации банковского сектора (через него ЦБ провел финансовое оздоровление трех частных групп – «Открытия», Бинбанка и ПСБ. – «Ведомости»)», – заметил топ-менеджер Совкомбанка.

Все это рождает высокий уровень доверия потребителя и помогает банкам вести свой бизнес, резюмировал Хотимский.

Совкомбанк входит в топ-5 ипотечных банков с долей 3% по итогам апреля по размеру выдач (9,7 млрд руб.), следует из аналитики Дом.РФ (65% выдач приходится на Сбербанк).

Информация о рисках заморозки вкладов возникла в российской информационной повестке осенью 2024 г., в том числе в Telegram-каналах. Слух не раз комментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, назвав идею о заморозке вкладов бессмыслицей. «Нас действительно как-то пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются. Потому что они начисто лишены смысла», – говорила глава ЦБ.

Совкомбанк зафиксировал, как на фоне слухов о заморозке вкладов клиенты снимали деньги с депозитов и покупали недвижимость

Среднемесячный объем продаж строящегося жилья в IV квартале 2024 г. и всего второго полугодия был на уровне 2 млн кв. м, что ниже 2,4 млн кв. м в первом полугодии 2024 г. При этом общие поступления средств на счета эскроу во втором полугодии 2024 г. были сопоставимы с первым (около 2,5 трлн руб.), это связано прежде всего с ростом цен по заключенным договорам участия в долевом строительстве, отмечалось в обзоре Банка России. 

57,9 трлн руб.

держат граждане в российских банках на 1 апреля, говорится в обзоре ЦБ. За 2024 г. средства населения увеличились на 11,9 трлн руб. (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 г.
(7,4 трлн руб., +19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам, отмечал Банк России

«Абсолют банк» не фиксировал отток средств клиентов с вкладов в IV квартале, сказал зампред правления Антон Павлов. Недвижимость приобреталась преимущественно по госпрограммам с размером первоначального взноса в среднем около 30%. В этом случае вряд ли можно сказать, что эта покупка – инвестиция в недвижимость накопленного капитала. Скорее, говорит Павлов, это стремление воспользоваться возможностью приобрести жилье в ипотеку по ставке существенно ниже рынка и уровня инфляции. 

Интерес же к недвижимости как к активу растет на фоне не столько слухов, сколько дефицита инструментов для инвестирования у непрофессиональных инвесторов, считает Павлов. По его словам, доля инвестиционных покупок квартир составляет около 30%. «Раньше для диверсификации активов клиенты использовали в том числе валютные депозиты, сейчас их доля минимальна. Но потребность в защите своих сбережений от внешних рисков, в том числе курсовых колебаний, сохранилась. Некоторые стали использовать недвижимость как альтернативу», – заметил банкир.

«Ведомости» направили запрос в Банк России, застройщикам и другим крупным ипотечным банкам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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