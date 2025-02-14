Набиуллина сообщила об отсутствии у ЦБ полномочий замораживать вклады

13 января Центральный банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и заверил, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. ЦБ пояснил, что банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому кредитные организации могут выдавать кредиты заемщикам. Если ограничить возможность гражданам и бизнесу распоряжаться своими деньгами, никто не будет держать средства в банках, что лишит возможности финансовые организации кредитовать экономику. В рыночной экономике такой шаг немыслим. Регулятор также исключил возможность того, что государство заберет деньги со вкладов для финансирования экономики, поскольку эти деньги и так работают в экономике.