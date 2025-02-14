Набиуллина сообщила об отсутствии у ЦБ полномочий замораживать вклады
У Центробанка нет полномочий на заморозку вкладов россиян, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, добавив, что такие полномочия «и не нужны». Об этом она заявила в ходе пресс-конференции после заседания ЦБ по ставке.
«У банка России нет полномочий на заморозку вкладов граждан, и такие полномочия в принципе не нужны», – отметила Набиуллина.
13 января Центральный банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и заверил, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. ЦБ пояснил, что банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому кредитные организации могут выдавать кредиты заемщикам. Если ограничить возможность гражданам и бизнесу распоряжаться своими деньгами, никто не будет держать средства в банках, что лишит возможности финансовые организации кредитовать экономику. В рыночной экономике такой шаг немыслим. Регулятор также исключил возможность того, что государство заберет деньги со вкладов для финансирования экономики, поскольку эти деньги и так работают в экономике.
ЦБ отметил, что когда клиенты размещают средства на банковских депозитах и в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги сокращается, а инфляция замедляется. В случае заморозки вкладчики надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. Ключевая ставка перестанет работать, а Центробанк потеряет основной инструмент влияния на спрос и инфляцию, объяснил регулятор. Ранее, 4 декабря 2024 г., аналогичную позицию высказывал и глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).
О том, что банки могут пойти на ограничения при выдаче вкладов, в начале ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он обосновал это тем, что при снижении ключевой ставки люди пойдут забирать деньги со вкладов и «на рынке начнется бешеная инфляция». А чтобы этого не случилось, банки могут ограничить снятие средств.
Позднее Зубец уточнил, что имел в виду именно ограничения вывода денег с банковских вкладов для предотвращения «бешеной» инфляции и что это – один из возможных озвученных им сценариев, а о заморозке вкладов он не говорил.