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Набиуллина сообщила об отсутствии у ЦБ полномочий замораживать вклады

Ведомости

У Центробанка нет полномочий на заморозку вкладов россиян, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, добавив, что такие полномочия «и не нужны». Об этом она заявила в ходе пресс-конференции после заседания ЦБ по ставке.

«У банка России нет полномочий на заморозку вкладов граждан, и такие полномочия в принципе не нужны», – отметила Набиуллина.

13 января Центральный банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной и заверил, что не станет использовать ее для борьбы с инфляцией вместо повышения ключевой ставки. ЦБ пояснил, что банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому кредитные организации могут выдавать кредиты заемщикам. Если ограничить возможность гражданам и бизнесу распоряжаться своими деньгами, никто не будет держать средства в банках, что лишит возможности финансовые организации кредитовать экономику. В рыночной экономике такой шаг немыслим. Регулятор также исключил возможность того, что государство заберет деньги со вкладов для финансирования экономики, поскольку эти деньги и так работают в экономике.

ЦБ отметил, что когда клиенты размещают средства на банковских депозитах и в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги сокращается, а инфляция замедляется. В случае заморозки вкладчики надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. Ключевая ставка перестанет работать, а Центробанк потеряет основной инструмент влияния на спрос и инфляцию, объяснил регулятор. Ранее, 4 декабря 2024 г., аналогичную позицию высказывал и глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

О том, что банки могут пойти на ограничения при выдаче вкладов, в начале ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он обосновал это тем, что при снижении ключевой ставки люди пойдут забирать деньги со вкладов и «на рынке начнется бешеная инфляция». А чтобы этого не случилось, банки могут ограничить снятие средств.

Позднее Зубец уточнил, что имел в виду именно ограничения вывода денег с банковских вкладов для предотвращения «бешеной» инфляции и что это – один из возможных озвученных им сценариев, а о заморозке вкладов он не говорил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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