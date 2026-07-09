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Главная / Финансы /

Индекс Мосбиржи упал почти 2%

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 1,74% к закрытию предыдущего дня и достиг отметки в 2182,22 пункта. Последний раз такое значение показатель имел в январе 2023 г. Индекс РТС (RTSI) перешагнул уровень 900 пунктов и продолжил снижение.

Минимальное значение индекса Мосбиржи за день составило 2180,19 пункта, а РТС – 898,93. С начал месяца IMOEX понизился на 7,02%.

Индекс Мосбиржи рассчитывается с 1997 г. Начальное значение – 100 пунктов, минимальное зафиксировано в августе 1998 г. – 18,53 пункта. До минимума бенчмарку еще 99% падения, указала эксперт БКС по фондовому рынку Людмила Рокотянская. В теории возможно все, но на практике, если индекс опустится к нулю, то в этом случае Банк России должен будет приостановить торги, рассуждает она.

Может ли индекс Мосбиржи опуститься до нуля

Инвестиции / Прогнозы

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире. По его словам, волатильность на рынке сейчас действительно есть, но это нормальная реакция. Представитель Кремля подчеркнул, что макроэкономическая стабильность обеспечена, ситуация абсолютно под контролем.

2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Финансовом конгрессе заявила, что рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке. При этом регулятор не видит необходимости в экстренных мерах, так как существующих механизмов для снижения краткосрочной волатильности достаточно.

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