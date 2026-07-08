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Главная / Финансы /

У Кремля нет опасений из-за состояния фондового рынка

Ведомости

Рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире. Никаких опасений состояние биржи не вызывает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности», – заявил Песков.

Он добавил, что волатильность на рынке сейчас действительно есть, но это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, сейчас главное – это тема развития экономики.

7 июля «Ведомости» писали, что индекс Мосбиржи продолжает стремительное падение: утром 7 июля он обновил минимум с конца декабря 2022 г. – 2117,5 пункта. Но вряд ли бенчмарк может опуститься до нуля, сошлись во мнении опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Индекс Мосбиржи рассчитывается с 1997 г. Начальное значение – 100 пунктов, минимальное зафиксировано в августе 1998 г. – 18,53 пункта. До минимума бенчмарку еще 99% падения, указала эксперт БКС по фондовому рынку Людмила Рокотянская. В теории возможно все, но на практике в подобном случае Банк России должен будет приостановить торги, рассуждает она.

19 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на рынке акций существенная волатильность, но какое-либо вмешательство государства не требуется, в том числе в виде скупки активов.

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