У Кремля нет опасений из-за состояния фондового рынка

Индекс Мосбиржи рассчитывается с 1997 г. Начальное значение – 100 пунктов, минимальное зафиксировано в августе 1998 г. – 18,53 пункта. До минимума бенчмарку еще 99% падения, указала эксперт БКС по фондовому рынку Людмила Рокотянская. В теории возможно все, но на практике в подобном случае Банк России должен будет приостановить торги, рассуждает она.