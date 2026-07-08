У Кремля нет опасений из-за состояния фондового рынка
Рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире. Никаких опасений состояние биржи не вызывает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем. Она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности», – заявил Песков.
Он добавил, что волатильность на рынке сейчас действительно есть, но это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, сейчас главное – это тема развития экономики.
Индекс Мосбиржи рассчитывается с 1997 г. Начальное значение – 100 пунктов, минимальное зафиксировано в августе 1998 г. – 18,53 пункта. До минимума бенчмарку еще 99% падения, указала эксперт БКС по фондовому рынку Людмила Рокотянская. В теории возможно все, но на практике в подобном случае Банк России должен будет приостановить торги, рассуждает она.
19 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на рынке акций существенная волатильность, но какое-либо вмешательство государства не требуется, в том числе в виде скупки активов.