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Банк России ввел в обращение новую сторублевую купюру

Ведомости
Банк России
Банк России

Банк России 10 июля запускает в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту выпуска 2026 г., сообщил регулятор.

По данным ЦБ, банкнота посвящена Центральному федеральному округу России. Лицевая сторона при этом оформлена, как и на банкноте номиналом 100 руб. выпуска 2022 г. На оборотной стороне изображена стилизованная карта Центрального федерального округа. Кроме того, на ней размещен Ржевский мемориал советскому солдату.

На лицевой стороне банкноты также находится QR-код, по которому можно перейти на страницу сайта Банка России для ознакомления с описанием защитных признаков банкноты.

Регулятор подчеркнул, что банкнота является законным средством наличного платежа на территории страны. Она обязательна к приему без ограничений при оплате товаров и услуг.

В середине июня глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что в Госдуме и Центробанке обсуждают меры против изготовления билетов «банка приколов», то есть поддельных купюр. По его словам, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников.

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