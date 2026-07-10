Банк России ввел в обращение новую сторублевую купюру

В середине июня глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что в Госдуме и Центробанке обсуждают меры против изготовления билетов «банка приколов», то есть поддельных купюр. По его словам, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников.