ЦБ установил официальный курс доллара выше 76 рублей

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин 3 июля отмечал, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По его словам, большую часть последнего года российская валюта торговалась в диапазоне 75–85 руб. за доллар, а ее средний курс по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. Такое изменение, по оценке Заботкина, сопоставимо с обычными колебаниями валютных курсов на мировом рынке.