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ЦБ установил официальный курс доллара выше 76 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 13 июля, на уровне 76,66 руб. Это на 0,73 руб. выше предыдущего значения, следует из данных регулятора.

Официальный курс евро вырос на 1,07 руб. до 87,67 руб., юаня – на 0,14 руб. до 11,30 руб.

6 июля курс доллара на внебиржевом рынке впервые с апреля поднимался выше 80 руб. Но позже американская валюта вновь опустилась ниже этой отметки.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин 3 июля отмечал, что текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, поэтому говорить о его устойчивом укреплении или ослаблении оснований нет. По его словам, большую часть последнего года российская валюта торговалась в диапазоне 75–85 руб. за доллар, а ее средний курс по отношению к 2024 г. укрепился примерно на 10%. Такое изменение, по оценке Заботкина, сопоставимо с обычными колебаниями валютных курсов на мировом рынке.

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