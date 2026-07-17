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Главная / Финансы /

ЦБ незначительно повысил курс доллара на выходные

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 18 июля на уровне 78,40 руб. Регулятор повысил его стоимость на 0,08 руб.

Курс евро стал выше на 0,57 руб. и достиг отметки в 89,90 руб. Юань подорожал на 0,05 руб. до 11,56 руб.

Официальный курс доллара на 17 июля составляет 78,32 руб., евро – 89,33 руб., юаня – 11,51 руб.

Ранее первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

На минувшей неделе представитель Банка России заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.

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