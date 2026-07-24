Набиуллина заявила об адаптации банковского сектора РФ к санкциям
Российский банковский сектор адаптировался к санкционному давлению, а новые ограничения не создают существенных рисков для его работы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
По ее словам, банки уже давно работают в условиях санкций и были готовы к введению новых ограничений.
«Как и в предыдущие периоды, все к этому адаптируются, приспособятся, тем более что банковский сектор имеет достаточно большой запас прочности и капитала», – сказала Набиуллина.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против РФ, включив в ограничительные списки 170 организаций и 48 физических лиц. В рамках нового пакета ЕС заморозил активы и запретил предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым организациям. Ограничения также распространились на четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, санкции затронули российскую нефтяную отрасль, металлургию, золотодобычу и алмазную отрасль.