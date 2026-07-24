Набиуллина заявила об адаптации банковского сектора РФ к санкциям

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против РФ, включив в ограничительные списки 170 организаций и 48 физических лиц. В рамках нового пакета ЕС заморозил активы и запретил предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым организациям. Ограничения также распространились на четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, санкции затронули российскую нефтяную отрасль, металлургию, золотодобычу и алмазную отрасль.