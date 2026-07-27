Нефть Brent подешевела после приостановки ударов США по Ирану
Нефть стала дешевле после того, как США приостановили удары по Ирану. В первые несколько минут торгов цена нефти марки Brent упала более чем на 7% и опустилась ниже $90 за баррель, но затем отыграла потери и торговалась выше $93, пишет Bloomberg.
Октябрьский фьючерс на нефть Brent по данным на 06:55 мск стоит $88,15 за баррель со снижением на 3,53%.
Американский нефтяной маркер West Texas Intermediate тоже снизился, как и европейский природный газ.
В июле, как пишет Bloomberg, эталонная нефть Brent подорожала более чем на четверть, так как боевые действия на Ближнем Востоке распространились на Красное море, а хуситы, поддерживаемые Ираном, угрожают блокадой портов Саудовской Аравии. Конфликт вызывает опасения насчет «инфляционного шока», так как запасы истощаются, а цены на товары растут, указано в материале.
23 июля цена на сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила $100 за баррель впервые с 26 мая. Стоимость росла на фоне эскалации конфликта между США и Ираном.