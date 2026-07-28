В список Fortune Global 500 попали девять российских компаний
«Сбер» стал крупнейшей российской компанией в рейтинге Fortune Global 500 за 2026 г., заняв 64-е место в списке 500 крупнейших компаний мира по объему выручки. Данные опубликованы на сайте Fortune.
По сравнению с прошлым годом банк поднялся на 38 позиций – со 102-го места. За два года «Сбер» улучшил свое положение на 152 строчки: в 2024 г. он занимал 216-е место.
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ увеличилась до 995,3 млрд руб. в январе – июне 2026 г. Рост составил 20,4% в сравнении с результатом за тот же период 2025 г.