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В список Fortune Global 500 попали девять российских компаний

Ведомости

«Сбер» стал крупнейшей российской компанией в рейтинге Fortune Global 500 за 2026 г., заняв 64-е место в списке 500 крупнейших компаний мира по объему выручки. Данные опубликованы на сайте Fortune.

По сравнению с прошлым годом банк поднялся на 38 позиций – со 102-го места. За два года «Сбер» улучшил свое положение на 152 строчки: в 2024 г. он занимал 216-е место.

Всего в рейтинг вошли девять российских компаний. Помимо «Сбера» в него попали «Газпром» (89-е место), «Роснефть» (109-е), ВТБ (199-е), «Лукойл» (239-е), X5 (275-е), РЖД (367-е), «Магнит» (382-е) и Газпромбанк (486-е).

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ увеличилась до 995,3 млрд руб. в январе – июне 2026 г. Рост составил 20,4% в сравнении с результатом за тот же период 2025 г.

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