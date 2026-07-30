Т-банк фиксирует рост переводов в страны СНГ среди своих клиентов
Клиенты Т-банка на фоне новых санкций Евросоюза стали чаще переводить деньги в страны СНГ. Об этом «Ведомостям» сообщили в кредитной организации.
По данным банка, с 23 по 30 июля объем трансграничных переводов их клиентов из России в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан и Грузию вырос на 15% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (16–23 июля). Самый высокий рост зафиксирован по переводам в Грузию – их объем в денежном выражении увеличился на 64%. Переводы в Белоруссию выросли на 24%, в Армению – на 14%.
«Особенно сильно вырос спрос со стороны пользователей сервиса Private: объем их переводов в эти страны в указанный период увеличился в 2,6 раза», – пояснили в банке. Там отметили, что 90% клиентов, совершивших переводы, – это резиденты РФ. Цели, на которые переводят деньги, – инвестиции, туризм и поддержка близких за рубежом.
24 июля сообщалось, что денежные переводы из Азербайджана в Россию через платежную систему «Золотая корона» временно недоступны. В Unibank и Yelo подтвердили, что сервис временно не осуществляет такие переводы из-за технических проблем. В «ВТБ Азербайджан» также сообщили, что банк не проводит переводы через «Золотую корону».
23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против РФ. Сообщалось, что Евросоюз заморозил и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Также ограничения затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации.