Т-банк фиксирует рост переводов в страны СНГ среди своих клиентов

По данным банка, с 23 по 30 июля объем трансграничных переводов их клиентов из России в Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан и Грузию вырос на 15% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (16–23 июля). Самый высокий рост зафиксирован по переводам в Грузию – их объем в денежном выражении увеличился на 64%. Переводы в Белоруссию выросли на 24%, в Армению – на 14%.