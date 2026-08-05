В России усилят контроль за банками и МФО

В 2025 г. Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2027 г. микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать физическому лицу новый потребительский заем ранее чем через четыре дня после полного погашения предыдущего. МФО будет запрещено заключать с клиентом дополнительные соглашения о начислении процентов, неустоек, штрафов и пеней. Закон вступит в силу с 1 января 2027 г.