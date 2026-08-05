В России усилят контроль за банками и МФО
В России расширят основания для отнесения кредитных и микрофинансовых организаций к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщил ТАСС.
Присвоить высокую категорию риска можно будет, если организация в течение предыдущего года неоднократно (два и более раз) нарушила требования ФССП РФ
Основанием для присвоения высокой категории риска станет неоднократное нарушение требований о представлении в ФССП России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Ранее такая обязанность возлагалась только на коллекторские организации. С осени 2026 г. она распространится на кредитные организации и организации, специализирующиеся на микрозаймах.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 г.
Работа коллекторов и деятельность банков МФО по взысканию долгов оценивается исходя из регулярности нарушения прав граждан РФ и соблюдения личной неприкосновенности. Если организация получит высокую категорию риска, то столкнется с более частыми проверками со стороны надзорных органов и санкциями. В случае если подобные ситуации станут систематическими, организации могут быть исключены из официальных реестров.
В первом полугодии 2026 г. число жалоб на МФО выросло на 63%, в частности на недобросовестные юридические компании, обещавшие полное списание долгов без последствий.
В 2025 г. Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2027 г. микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать физическому лицу новый потребительский заем ранее чем через четыре дня после полного погашения предыдущего. МФО будет запрещено заключать с клиентом дополнительные соглашения о начислении процентов, неустоек, штрафов и пеней. Закон вступит в силу с 1 января 2027 г.