ЦБ повысил курс доллара на выходные

5 августа Министерство финансов сообщило, что с 7 августа по 4 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 136,2 млрд руб. Ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила составит 6,5 млрд руб. С 7 июля по 6 августа ежедневный объем операций составлял 5,4 млрд руб.