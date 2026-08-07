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ЦБ повысил курс доллара на выходные

Ведомости

Центральный банк России впервые с марта 2026 г. установил официальный курс доллара на 8 августа на уровне 82,17 руб. Это на 0,76 руб. выше предыдущего показателя. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс евро составил 94,84 руб. (больше на 0,78 руб.), курс юаня повысился на 0,10 руб. до 12,17 руб.

Ранее сегодня расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 руб. впервые с 26 марта.

5 августа Министерство финансов сообщило, что с 7 августа по 4 сентября направит на покупку иностранной валюты и золота 136,2 млрд руб. Ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила составит 6,5 млрд руб. С 7 июля по 6 августа ежедневный объем операций составлял 5,4 млрд руб.

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