ЦБ установил курс евро выше 95 рублей на 11 августа
Официальный курс евро на 11 августа установлен на уровне 95,28 руб. (+0,4 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.
Курс американского доллара установлен на 82,6 руб. (+0,4 руб.), курс юаня – на 12,25 руб. (+0,08 руб.).
ЦБ повышал курс доллара на прошедшие выходные. Регулятор установил американскую валюту на уровне 82,17 руб., что на 0,76 руб. выше предыдущего показателя. Курс евро составил 94,84 руб. (больше на 0,78 руб.), юаня – до 12,17 руб. (+0,10 руб.).
«Ведомости» писали, что рубль слабеет к доллару, евро и юаню третий месяц подряд. За июнь доллар вырос на 9,5% до 77,75 руб., евро – на 7% до 88,65 руб.; за июль – на 2,7% до 79,86 руб. и на 2,5% до 90,88 руб. соответственно. Падение продолжилось и в августе. За первые дни месяца рубль ослабел к доллару на 1,3% до 80,93 руб., к евро – на 2,5% до 93,19 руб. Юань на Мосбирже за июнь вырос на 10,8% до 11,61 руб., за июль – на 0,97% до 11,73 руб., а за первые дни августа прибавил уже 2,2% до 11,99 руб.