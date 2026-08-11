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РБК: банки просят клиентов объяснить покупку криптовалюты USDT

Ведомости

Кредитные организации стали спрашивать у клиентов-юрлиц обоснование покупки криптовалюты USDT (криптовалюта с привязанным к доллару курсом). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на банковском рынке и на рынке криптообменников.

Вместе с требованиями законодательства в рамках 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») банки уточняют «экономический смысл» таких операций. В частности, они просят подтвердить, что контрагент включен в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, которого пока не существует.

Факт того, что информацию о покупке USDT уточняли у клиентов, подтвердили в Совкомбанке.

ЦБ подготовил первые проекты актов для запуска рынка криптовалют в РФ

Финансы / Банки

Проверки проходят на фоне принятия закона о регулировании криптовалюты в России. «Ведомости» писали, что законом разрешается купля–продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. Для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) доступны все виды криптовалют и любые типы кошельков. Перевод на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 000 руб. будет возможен только после 48-часового периода охлаждения.

Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 г. Действующим сейчас операторам обмена ЦФА (Мосбиржа и «СПБ биржа») дают право работать по прежним правилам до 1 марта 2027 г. в рамках переходного периода.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября этого года. Регулирование и надзор будет осуществлять Банк России, а правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют для защиты экономических интересов и обеспечения безопасности государства.

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