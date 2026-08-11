РБК: банки просят клиентов объяснить покупку криптовалюты USDT

Проверки проходят на фоне принятия закона о регулировании криптовалюты в России. «Ведомости» писали, что законом разрешается купля–продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. Для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) доступны все виды криптовалют и любые типы кошельков. Перевод на некастодиальные кошельки на сумму свыше 100 000 руб. будет возможен только после 48-часового периода охлаждения.