ЦБ понизил курсы валют на 12 августа

6 августа «Ведомости» писали, что рубль слабеет к доллару, евро и юаню третий месяц подряд. За июнь доллар вырос на 9,5% до 77,75 руб., евро – на 7% до 88,65 руб. За июль – на 2,7% до 79,86 руб. и на 2,5% до 90,88 руб. соответственно. Падение продолжилось и в августе. За первые дни месяца рубль ослабел к доллару на 1,3% до 80,93 руб., к евро – на 2,5% до 93,19 руб. Юань на Мосбирже за июнь вырос на 10,8% до 11,61 руб., за июль – на 0,97% до 11,73 руб., а за первые дни августа прибавил уже 2,2% до 11,99 руб.