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ЦБ понизил курсы валют на 12 августа

Ведомости

Официальный курс доллара на 12 августа снизился на 0,23 руб. до 82,3742 руб. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

ЦБ установил курс евро в 95,286 руб., что на 0,1 руб. ниже прошлого показателя. Курс китайского юаня упал на 7,27 коп. до 12,1819 руб.

На 11 августа Центробанк установил следующие курсы: евро – 95,28 руб., доллар – 82,6 руб., юань – 12,25 руб.

6 августа «Ведомости» писали, что рубль слабеет к доллару, евро и юаню третий месяц подряд. За июнь доллар вырос на 9,5% до 77,75 руб., евро – на 7% до 88,65 руб. За июль – на 2,7% до 79,86 руб. и на 2,5% до 90,88 руб. соответственно. Падение продолжилось и в августе. За первые дни месяца рубль ослабел к доллару на 1,3% до 80,93 руб., к евро – на 2,5% до 93,19 руб. Юань на Мосбирже за июнь вырос на 10,8% до 11,61 руб., за июль – на 0,97% до 11,73 руб., а за первые дни августа прибавил уже 2,2% до 11,99 руб.

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