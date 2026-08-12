В ЦБ не считают драматичным снижение инвестиций в начале года
Снижение инвестиций в начале 2026 г. не является драматичным, общий уровень инвестиционной активности остается высоким. Об этом заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Его выступление опубликовал Банк России на Rutube.
«Но самое важное, что я хотел сегодня рассказать и подчеркнуть, это то, что экономический рост, основанный только на инвестициях, это обычно затухающий рост. Если мы хотим выйти на траекторию более сильного, более устойчивого экономического роста, то скрытые ресурсы для этого необходимо искать в повышении совокупной факторной производительности», – отметил Тремасов.
По его словам, речь идет не столько про производительность труда. Нужно повысить эффективность всей экономики, в том числе за счет оптимизации аллокации ресурсов, совершенствования институтов, интеграции в мировую экономику, заключил советник главы ЦБ.
30 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что снижение уровня инвестиций в российской экономике терпимо, поскольку ранее их доля достигла высокого уровня в 23,5% ВВП. По его словам, инвестиционная пауза связана в том числе с денежно-кредитной политикой ЦБ и рядом других факторов.
19 июня ЦБ РФ сообщил, что во II квартале показатели экономической активности ожидаемо улучшились после снижения в I квартале. В целом, по оценкам ЦБ, в первой половине 2026 г. экономика растет умеренными темпами. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса.