В ЦБ не считают драматичным снижение инвестиций в начале года

«Но самое важное, что я хотел сегодня рассказать и подчеркнуть, это то, что экономический рост, основанный только на инвестициях, это обычно затухающий рост. Если мы хотим выйти на траекторию более сильного, более устойчивого экономического роста, то скрытые ресурсы для этого необходимо искать в повышении совокупной факторной производительности», – отметил Тремасов.