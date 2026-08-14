Freedom Bank Kazakhstan снизил комиссию за наличные рубли до 2,5%

Ранее,8 августа «Ведомости» подсчитали, что за июль объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд рублей, что это на 43% больше, чем в июне, когда прирост составил 449,7 млрд. Июльский прирост наличных стал самым высоким в этом году. Предыдущий рекорд был в апреле, когда из-за сбоев связи и мобильных банков население увеличило наличные на 607,3 млрд руб. До этого максимальные показатели фиксировались в декабре 2025 года (719,2 млрд руб., сезонный фактор) и в сентябре 2022 года (865,8 млрд руб., на фоне частичной мобилизации).