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Freedom Bank Kazakhstan снизил комиссию за наличные рубли до 2,5%

Ведомости

Freedom Bank Kazakhstan объявил о снижении комиссии за прием наличных руб. с 5% до 2,5%, новый тариф вступает в силу с 17 августа. Об этом площадка сообщила на сайте.

Комиссия берется при зачислении рублей на текущие и сберегательные счета, а также при приеме наличных для переводов. Минимальная сумма комиссии – 5 000 тенге.

Freedom Bank – казахстанский цифровой банк в составе Freedom Holding Corp. предпринимателя Тимура Турлова. Его основное направление – онлайн-услуги и инновационные банковские продукты для розничных и корпоративных клиентов.

Ранее,8 августа «Ведомости» подсчитали, что за июль объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд рублей, что это на 43% больше, чем в июне, когда прирост составил 449,7 млрд. Июльский прирост наличных стал самым высоким в этом году. Предыдущий рекорд был в апреле, когда из-за сбоев связи и мобильных банков население увеличило наличные на 607,3 млрд руб. До этого максимальные показатели фиксировались в декабре 2025 года (719,2 млрд руб., сезонный фактор) и в сентябре 2022 года (865,8 млрд руб., на фоне частичной мобилизации).

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