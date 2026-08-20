Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGNT1 652-1,49%CNY Бирж.12,382-0,39%IMOEX2 124,8-2,19%RTSI786,28-2,19%RGBI113,79+0,3%RGBITR769,78+0,32%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

«ОТП банк» возобновил переводы в тенге в Казахстан

Татьяна Мозолевская

«ОТП банк» возобновил переводы в казахстанских тенге в банки Казахстана через международную систему SWIFT. Такая возможность вновь появилась на сайте кредитной организации.

Клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение «ОТП банка» или в его отделениях. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге.

Новые клиенты также могут открыть счет в тенге, обменять на них рубли и после этого отправить перевод в банк Казахстана.

Читайте также:Т-банк фиксирует рост переводов в страны СНГ среди своих клиентов

20 августа стало известно, что европейское подразделение российского сервиса денежных переводов «Золотая корона» – Koronapay Europe – откажется от лицензии на работу в странах Европы после шести лет участия на европейском рынке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её