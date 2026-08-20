«ОТП банк» возобновил переводы в тенге в Казахстан
«ОТП банк» возобновил переводы в казахстанских тенге в банки Казахстана через международную систему SWIFT. Такая возможность вновь появилась на сайте кредитной организации.
Клиенты могут отправлять средства через мобильное приложение «ОТП банка» или в его отделениях. Для проведения операции необходимо иметь счет в казахстанских тенге.
Новые клиенты также могут открыть счет в тенге, обменять на них рубли и после этого отправить перевод в банк Казахстана.
20 августа стало известно, что европейское подразделение российского сервиса денежных переводов «Золотая корона» – Koronapay Europe – откажется от лицензии на работу в странах Европы после шести лет участия на европейском рынке.