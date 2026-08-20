Ozon банк предупредил о мошеннических приложениях в Google Play

Официальное приложение Ozon банка исчезло из Google Play 12 августа. Спустя два дня, 14 августа, из магазина также удалили приложение маркетплейса Ozon и другие сервисы компании – Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В Ozon 15 августа заявили, что компания не нарушала правила Google Play. Там также подчеркивали, что удаленные из магазина приложения не находятся под санкционными ограничениями.