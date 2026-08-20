Ozon банк предупредил о мошеннических приложениях в Google Play
В Google Play появились два мошеннических приложения, которые имитируют сервисы Ozon банка. В кредитной организации заявили, что эти программы не имеют отношения к компании.
«Скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали», – сообщили в Ozon.
В компании напомнили, что владельцы устройств на Android могут скачать официальные приложения банка в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. А для пользователей iOS приложение доступно в App Store.
Официальное приложение Ozon банка исчезло из Google Play 12 августа. Спустя два дня, 14 августа, из магазина также удалили приложение маркетплейса Ozon и другие сервисы компании – Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В Ozon 15 августа заявили, что компания не нарушала правила Google Play. Там также подчеркивали, что удаленные из магазина приложения не находятся под санкционными ограничениями.