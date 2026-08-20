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Ozon банк предупредил о мошеннических приложениях в Google Play

Елена Вострикова

В Google Play появились два мошеннических приложения, которые имитируют сервисы Ozon банка. В кредитной организации заявили, что эти программы не имеют отношения к компании.

«Скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали», – сообщили в Ozon.

В компании напомнили, что владельцы устройств на Android могут скачать официальные приложения банка в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. А для пользователей iOS приложение доступно в App Store.

Официальное приложение Ozon банка исчезло из Google Play 12 августа. Спустя два дня, 14 августа, из магазина также удалили приложение маркетплейса Ozon и другие сервисы компании – Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. В Ozon 15 августа заявили, что компания не нарушала правила Google Play. Там также подчеркивали, что удаленные из магазина приложения не находятся под санкционными ограничениями.

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