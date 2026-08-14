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Приложение Ozon удалили из Google Play

Сергей Пахомов

Из магазина Google Play пропали приложения маркетплейса Ozon, а также Ozon Fresh и Ozon Seller. В этом убедились «Ведомости».

Приложения не отображаются в результатах поиска. Но в App Store и App Gallery они доступны для установки.

12 августа из Google Play удалили приложение Oxon банка. По старой ссылке страница приложения не открывается – появляется сообщение, что она не найдена. Через поиск по ключевым словам в магазине найти его тоже не получается. С сайта Ozon банка пропала прямая ссылка на скачивание из Google Play. При этом версия для Apple в App Store осталась доступна.

На сайте банка пользователям советуют не удалять уже установленное приложение, а владельцам Apple – отключить автоматическое удаление неиспользуемых программ. В Ozon банке подтвердили, что все ранее установленные приложения продолжают работать. На сайте банка есть инструкции по установке и использованию. Также доступно веб-приложение – войти в личный кабинет можно через браузер.

В тот же день из App Store исчезло приложение «Яндекс Пэй». В компании заверили, что это не повлияет на сохранность средств, и посоветовали не удалять уже установленное приложение. Другие сервисы Яндекса в магазине остались. При переходе на страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется сообщение, что страница не найдена.

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