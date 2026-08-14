Приложение Ozon удалили из Google Play

В тот же день из App Store исчезло приложение «Яндекс Пэй». В компании заверили, что это не повлияет на сохранность средств, и посоветовали не удалять уже установленное приложение. Другие сервисы Яндекса в магазине остались. При переходе на страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется сообщение, что страница не найдена.