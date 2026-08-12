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«Яндекс пэй» удалили из App Store

Ведомости

Приложение «Яндекс пэй» стало недоступно в магазине App Store. Об этом сервис сообщил в своем Telegram-канале.

В сервисе подчеркнули, что удаление приложения с площадки не повлияло на сохранность средств.

Пользователям также рекомендовали не удалять уже установленное приложение. При этом другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.

Что может грозить Apple за изгнание отечественных приложений

Технологии

25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Ведомство также указывало, что Apple не выполняет требования по окну выбора поисковой системы и предустановке магазина приложений.

1 июля ФАС выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 3 августа антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации. Теперь Apple грозит оборотный штраф.

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