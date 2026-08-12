«Яндекс пэй» удалили из App Store

Пользователям также рекомендовали не удалять уже установленное приложение. При этом другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.