«Яндекс пэй» удалили из App Store
В сервисе подчеркнули, что удаление приложения с площадки не повлияло на сохранность средств.
Пользователям также рекомендовали не удалять уже установленное приложение. При этом другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.
25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры назвало это решение политически мотивированным и направило обращение в ФАС. Ведомство также указывало, что Apple не выполняет требования по окну выбора поисковой системы и предустановке магазина приложений.