Приложение Ozon банка удалили из Google Play
Приложение Ozon банка стало недоступно в магазине Google Play, обратил внимание корреспондент «Ведомостей». При переходе по прежней ссылке на страницу сервиса появляется сообщение о том, что страница не найдена.
Приложение также не удается обнаружить через поиск в магазине по различным ключевым словам. Кроме того, с сайта Ozon банка исчезла прямая ссылка на загрузку программы из Google Play. При этом версия приложения для устройств Apple по-прежнему остается доступной в App Store.
На сайте Ozon банка пользователям рекомендуют не удалять уже установленное приложение. Владельцам устройств Apple также советуют отключить функцию автоматического удаления неиспользуемых приложений.
Представитель Ozon банка уточнил, что все скачанные ранее приложения работают, как и прежде. Инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка, также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер.
«Напоминаем, что санкции не влияют на операционную деятельность банка: клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме, все денежные средства в безопасности», – сказал представитель компании.
12 августа приложение «Яндекс пэй» удалили из магазина App Store. В сервисе подчеркнули, что удаление приложения с площадки не повлияло на сохранность средств. Пользователям также рекомендовали не удалять уже установленное приложение. При этом другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.