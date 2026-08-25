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Главная / Финансы /

«Национальная лотерея» направила 4,3 млрд рублей в Минфин за четыре года

Наталья Захарова

За четыре года «Национальная лотерея» выделила 4,3 млрд руб. на развитие физической культуры и спорта в России. За первые семь месяцев 2026 г. объем целевых отчислений вырос на 30% год к году, сообщил представитель оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.

«Национальная лотерея» также поддерживает социально значимые инициативы. За годы работы компания направила на благотворительные проекты около 85 млн руб. Один из основных инструментов для развития благотворительности – лотерея «12 добрых дел». За время ее проведения финансовую поддержку получили фонды «Спина бифида», Национальное общество гематологии «НОНЦ», фонд «Дорога жизни», проект DonorSearch.org и другие.

Отчисления проходят согласно Федеральному закону «О лотереях». Правительство продлило срок проведения «Национальной лотереи» до 1 июля 2041 г., а также расширило перечень всероссийских государственных лотерей, оператором которых является компания. В результате она сможет чаще проводить розыгрыши и повысить объем целевых отчислений.

Россияне выиграли в лотереях бренда «Национальная лотерея» более 27 млрд руб. в январе – ноябре 2025 г., что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Больше всего крупных выигрышей жители страны получили в онлайн-лотерее «Большая 8». Призы в этой игре превысили 6 млрд руб. Вторую позицию по этому показателю заняла лотерея «Мечталлион» с общим объемом выигрышей в почти 4 млрд руб. В топ-3 также вошла «Великолепная 8» с результатом около 2 млрд руб.

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