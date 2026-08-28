«Сбер» стал уполномоченным банком для счетов осужденных релокантов
Правительство России назначило Сбербанк уполномоченным банком для релокантов, которые уклоняются от исполнения наказания. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.
Документ подписан 28 августа и вступает в силу со дня его официального опубликования.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей.
В законе прописаны 14 ограничений, в том числе запрет регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Уехавшим также будут отказывать в заключении кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий и аккредитаций. Действие ранее выданных документов будет приостановлено.
Банкам запретят предоставлять свое ПО для переводов денежных средств указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить переводы через мобильные приложения и сайты. Деньги и имущество таких лиц будут заморожены.