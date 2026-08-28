«Сбер» стал уполномоченным банком для счетов осужденных релокантов

В законе прописаны 14 ограничений, в том числе запрет регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Уехавшим также будут отказывать в заключении кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий и аккредитаций. Действие ранее выданных документов будет приостановлено.