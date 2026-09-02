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Главная / Финансы /

Костин: частные цифровые валюты вызывают сопротивление во всех странах

Инна Шульгина

Будущее за криптовалютами, но частные цифровые валюты вызывают сопротивление во всех странах. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, вопрос в том, какие именно криптовалюты получат распространение.‍

«Конечно, за криптовалютами все равно будущее. Другое дело – за какими. Потому что частные, негосударственные криптовалюты, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны абсолютно всех стран в лице центральных банков», – заявил Костин (цитата по ТАСС).

С 1 сентября клиенты крупных банков получили возможность пользоваться цифровыми рублями. Платежи в них будут принимать маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. В приложениях банков появится специальная кнопка, с помощью которой можно открыть кошелек. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц. 2 сентября «РИА Новости» обратило внимание, что маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» уже запустили оплату цифровыми рублями.

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