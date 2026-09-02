Костин: частные цифровые валюты вызывают сопротивление во всех странах
По его словам, вопрос в том, какие именно криптовалюты получат распространение.
«Конечно, за криптовалютами все равно будущее. Другое дело – за какими. Потому что частные, негосударственные криптовалюты, конечно, порождают понятное сопротивление со стороны абсолютно всех стран в лице центральных банков», – заявил Костин (цитата по ТАСС).
С 1 сентября клиенты крупных банков получили возможность пользоваться цифровыми рублями. Платежи в них будут принимать маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. В приложениях банков появится специальная кнопка, с помощью которой можно открыть кошелек. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц. 2 сентября «РИА Новости» обратило внимание, что маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» уже запустили оплату цифровыми рублями.