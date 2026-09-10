ЦБ предложил отдельный спецсчет для невостребованных страховых выплат
В России можно создать специальный счет в Центробанке с невостребованными выплатами по полисам страхования жизни. С такой инициативой выступил заместитель главы департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов на конференции «Будущее страхового рынка».
Теплов привел в пример случаи, когда у страховых компаний «зависают» деньги клиентов. Например, если клиент не пришел за выплатой по страховому случаю или не подал заявление, хотя страховой случай имел место. По его словам, эти средства можно регулировать по аналогии с невостребованными вкладами.
«Есть предложение для обсуждения – сформировать аналогичный подход для страхового рынка, создать специальный счет в Банке России, на который будут поступать от страховых компаний средства, которые "зависли" по не зависящим от страховой компании обстоятельствам», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
«Ведомости» писали, что страховщики резко ухудшили оценки состояния рынка страхования иного (non-life), чем страхование жизни. По данным «Эксперт РА», доля позитивных оценок за год снизилась на 28 п. п. – с 87% летом прошлого года до 59% в 2026 г. Участники рынка связывают ухудшение настроений прежде всего с ростом убыточности и снижением инвестиционного дохода.