ЦБ предложил отдельный спецсчет для невостребованных страховых выплат

Теплов привел в пример случаи, когда у страховых компаний «зависают» деньги клиентов. Например, если клиент не пришел за выплатой по страховому случаю или не подал заявление, хотя страховой случай имел место. По его словам, эти средства можно регулировать по аналогии с невостребованными вкладами.