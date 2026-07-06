Банки договорились о честном информировании клиентов про условия вкладов

Основная цель соглашения – корректно доводить информацию об условиях по вкладам и накопительным счетам до потребителей уже на «нулевом» этапе, говорит представитель ВТБ. Это позволяет клиентам сразу просчитать полную доходность от вложенных средств, сравнить условия с другими финансовыми инструментами, выбрать наиболее подходящий для себя продукт и определиться с условиями по нему, указал представитель банка. Кроме того, честная и прозрачная политика банков в презентации условий по своим сберегательным продуктам позволит потребителям построить грамотную финансовую модель на будущее, уверен он.