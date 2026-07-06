Банки договорились о честном информировании клиентов про условия вкладов

Банки договорились о честном информировании клиентов про условия вкладовНовый меморандум должен повысить прозрачность в коммуникации с клиентами
Банки при размещении информации о вкладах на собственных сайтах должны отказаться от приемов и способов, которые могут ввести клиентов в заблуждение относительно условий их получения. Об этом говорится в «Меморандуме добросовестного информирования потребителей об условиях вкладов», который представил президент Ассоциации банков России (АБР) Денис Липаев на Финансовом конгрессе ЦБ. Документ разработан АБР и Национальным советом финансового рынка (НСФР) совместно с Банком России, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и заинтересованными кредитными организациями, указал он.
Документ опубликован на сайтах АБР и НСФР, присоединение к меморандуму является добровольным. Сейчас к меморандуму присоединилось семь банков – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Совкомбанк, банки «Хлынов» и «Урал ФД», уточнил председатель НСФР Андрей Емелин.
Согласно меморандуму, банки не должны акцентировать внимание клиента на максимальной ставке по вкладу или иных привлекательных показателях без одновременного раскрытия условий, от которых зависит их получение. Также не допускаются графические приемы, выделяющие выгоду и скрывающие ограничения. При предварительном расчете условий по вкладам банки не должны автоматически проставлять за клиента галочки, которые отобразят более выгодные условия, не считая пунктов, без которых выдача вклада в принципе невозможна.
Информация о доходности в процентах и условиях ее получения должна размещаться в пределах одной страницы сайта. Также должны быть четко и в полном объеме указаны периоды и условия, если за все время действия депозита ставка по нему меняется.
Кроме того, документ впервые унифицирует требования к «витрине продуктов» – той части сайта, которую потребитель видит в первую очередь. Банки вправе на одной странице указать структурированную информацию о всех сберегательных и накопительных продуктах и не должны вводить клиентов в заблуждение относительно вида (сущности) таких продуктов. На такой «витрине» должен лишь быть список и ссылки на страницы с подробным описанием каждого продукта.
Разработка меморандума – доказательство того, что рынок созрел для саморегулирования, готов брать на себя обязательства и слышит сигналы регуляторов о недопустимости практик, вводящих клиентов в заблуждение, подчеркнул Липаев. Документ раскрывает вопросы информирования потребителей глубже, чем действующие рекомендации ведомств, и может стать хорошим примером для остального рынка, согласилась начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.
Банк России в течение полугода посмотрит, как работает меморандум, сказал заместитель председателя ЦБ Михаил Мамута в кулуарах Финансового конгресса. «Если мы увидим существенное улучшение качества информирования, снижение жалоб на непонятность информирования, то нас это будет вполне устраивать», – отметил он.
Банки, присоединившиеся к меморандуму, подтверждают, что не будут использовать уловки, которые могут ввести человека в заблуждение, сказала вице-президент Сбербанка Анна Попова, чьи слова приводятся в релизе банка. В информации о вкладах на сайтах не будет крупным шрифтом выделяться самая высокая ставка по вкладу, а важные условия – например, необходимость оформить страховку или купить другие услуги – не будут написаны мелким шрифтом внизу страницы, указала она.
Основная цель соглашения – корректно доводить информацию об условиях по вкладам и накопительным счетам до потребителей уже на «нулевом» этапе, говорит представитель ВТБ. Это позволяет клиентам сразу просчитать полную доходность от вложенных средств, сравнить условия с другими финансовыми инструментами, выбрать наиболее подходящий для себя продукт и определиться с условиями по нему, указал представитель банка. Кроме того, честная и прозрачная политика банков в презентации условий по своим сберегательным продуктам позволит потребителям построить грамотную финансовую модель на будущее, уверен он.
Меморандум – пример самоорганизации рынка, в котором представлен свод лучших практик и рекомендаций, говорит представитель Совкомбанка. Кроме того, документ основан на требованиях законодательства и рекомендациях Банка России и ФАС – это гарантирует, что все банки-участники будут играть по одним правилам и, соблюдая условия меморандума, не подвергнутся мерам воздействия со стороны регулятора, добавила Попова.
«ОТП банк» рассматривает возможность присоединения к меморандуму в ближайшем будущем, сказал его представитель. Документ задает верные ориентиры, которые помогают клиентам лучше разобраться в тонкостях банковских продуктов, отметил он. Меморандум будет способствовать снижению рисков недопонимания условий вкладов и повышению качества коммуникаций с клиентами, передал через представителя зампред правления банка Дом.РФ Алексей Косяков: это соответствует принципу ответственного и прозрачного предложения финансовых продуктов.