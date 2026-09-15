ВТБ повышает ставки по долгосрочным вкладам до 13,9%
ВТБ повысит ставки по рублевым вкладам на долгие сроки с 16 сентября. Максимальная ставка будет доступна на 1,5 года. Максимальная доходность составит 13,7% годовых для розничных клиентов, для пользователей «привилегии» – 13,8%, а для Private Banking – 13,9%. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Рост доходности долгосрочных вкладов составил 2,4 п. п. При этом, согласно прогнозам банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 г. достигнет 71 трлн руб., а в 2027 г. нынешние темпы роста могут сохраниться.
«Банк России на последнем заседании оставил ключевую ставку без изменений. По нашей оценке, сейчас оптимальная стратегия – зафиксировать все еще высокую ставку по сбережениям на длительные сроки и не зависеть от дальнейших колебаний на рынке. Со своей стороны, мы дополнительно поддержим таких клиентов повышением ставок», – сказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
Он отметил, что особенно актуальным предложение ВТБ будет для тех, кто хочет накопить средства и не планирует крупных покупок в ближайшее время.
При этом максимальная ставка по накопительному счету составит 14,2% годовых. Держать деньги на счете можно будет совместно с близкими.
1 июля ВТБ повысил ставки по накопительным счетам. Максимальная доходность составила 13,5% годовых для розничных клиентов, 13,6% годовых для «привилегии» и 13,7% годовых для Private Banking.
14 сентября ЦБ сообщил, что максимальная процентная ставка по вкладу среди десяти банков, привлекающая наибольший объем инвестиций, с 1 по 10 сентября составила 12,95%. Средняя максимальная процентная ставка на срок до 90 дней составила 12,45%. На срок от 91 до 180 дней – 12,76%, от 181 дня до года – 12,53%, на срок свыше года – 11,43%.