ВТБ повышает ставки по долгосрочным вкладам до 13,9%

«Банк России на последнем заседании оставил ключевую ставку без изменений. По нашей оценке, сейчас оптимальная стратегия – зафиксировать все еще высокую ставку по сбережениям на длительные сроки и не зависеть от дальнейших колебаний на рынке. Со своей стороны, мы дополнительно поддержим таких клиентов повышением ставок», – сказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.