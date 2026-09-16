НБКИ: средний размер автокредита в августе составил 1,59 млн рублей
В августе средний размер автокредита составил 1,59 млн руб., что на 1,2% к июлю и на 11,1% больше год к году, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредитных организаций.
Москва стала лидером по среднему размеру автокредита – 2,1 млн руб. За столицей Московская область, в которой показатель составил 1,89 млн руб., в Санкт-Петербурге – 1,83 млн руб., в Тюменской и Новосибирской областях – 1,72 млн руб. и 1,69 млн руб. соответственно.
В регионах средний размер автокредита больше всего год к году вырос в Рязанской области (+15,5%), Чувашии (+15,3%), Тульской области (+14,4%), Удмуртии (+13,8%) и Саратовской области (+13,4%). Меньше всего сумма выросла в Самарской (+3,1%) и Иркутской (+3,7%) областях, Пермском крае (+5,6%), а также Вологодской (+5,8%) и Ленинградской (+5,8%) областях.
«В последнее время средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне 1,5–1,6 млн руб. с тенденцией к плавному росту. Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты из-за все еще достаточно высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили», – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
30 июля «Ведомости. Город» писал, что во II квартале 2026 г. российский рынок автокредитования также продолжил демонстрировать позитивную динамику. Средняя процентная ставка по займам на новые автомобили сократилась до 10,1%, почти вернувшись к однозначному уровню. В сегменте машин с пробегом этот показатель снизился еще значительнее – на 1,5 п. п. до 20,17%. Ключевым индикатором оживления рынка стал рост уровня одобрения заявок. В апреле – июне он поднялся на 3% относительно I квартала, превысив отметку в 77%. Это лучший результат за последние полтора года.