НБКИ: средний размер автокредита в августе составил 1,59 млн рублей

30 июля «Ведомости. Город» писал, что во II квартале 2026 г. российский рынок автокредитования также продолжил демонстрировать позитивную динамику. Средняя процентная ставка по займам на новые автомобили сократилась до 10,1%, почти вернувшись к однозначному уровню. В сегменте машин с пробегом этот показатель снизился еще значительнее – на 1,5 п. п. до 20,17%. Ключевым индикатором оживления рынка стал рост уровня одобрения заявок. В апреле – июне он поднялся на 3% относительно I квартала, превысив отметку в 77%. Это лучший результат за последние полтора года.