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ЦБ держит курс доллара на уровне 84 рублей шестой день подряд

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России на 17 сентября установил официальный курс доллара на отметке 84,17 руб. Регулятор понизил его на 0,06 руб.

Евро подешевел на 0,17 руб. и стал равен 97,13 руб. Курс юаня снизился незначительно, на 0,01 руб. При округлении стоимость китайской валюты осталась прежней – 12,55 руб.

Официальный курс доллара на 16 сентября составляет 84,24 руб., евро – 98,3 руб., юаня – 12,55 руб.

15 сентября ЦБ в комментарии «Денежно кредитные условия и трансмиссия ДКП» сообщил, что основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.

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