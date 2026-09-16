ЦБ держит курс доллара на уровне 84 рублей шестой день подряд

15 сентября ЦБ в комментарии «Денежно кредитные условия и трансмиссия ДКП» сообщил, что основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.