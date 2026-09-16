ЦБ держит курс доллара на уровне 84 рублей шестой день подряд
Банк России на 17 сентября установил официальный курс доллара на отметке 84,17 руб. Регулятор понизил его на 0,06 руб.
Евро подешевел на 0,17 руб. и стал равен 97,13 руб. Курс юаня снизился незначительно, на 0,01 руб. При округлении стоимость китайской валюты осталась прежней – 12,55 руб.
Официальный курс доллара на 16 сентября составляет 84,24 руб., евро – 98,3 руб., юаня – 12,55 руб.
15 сентября ЦБ в комментарии «Денежно кредитные условия и трансмиссия ДКП» сообщил, что основным фактором ослабления рубля в августе стало прекращение продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть. Дополнительное давление на курс оказывал спрос со стороны отдельных участников рынка. В обычное время они являются нетто-продавцами валюты, отметил ЦБ.