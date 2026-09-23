Набиуллина: запуск цифрового рубля прошел по плану

3 сентября НРА в своем обзоре по цифровому рублю рассказало об возможных последствиях распространения цифрового рубля для банков. По оценке агентства, через пять-семь лет доля цифрового рубля в безналичных расчетах может составить 15–24%, а банки могут ежегодно терять более 100 млрд руб. эквайринговых комиссий.