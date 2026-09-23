Набиуллина: запуск цифрового рубля прошел по плану
Массовый запуск цифрового рубля с 1 сентября 2026 г. прошел по плану, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, теперь Россия обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры.
«Старт цифрового рубля прошел по плану», – сказала Набиуллина. Она отметила, что у граждан и бизнеса появился дополнительный инструмент для платежей и расчетов.
19 августа Банк России сообщил, что все 12 системно значимых кредитных организаций готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. На них приходится более 80% платежного рынка. Клиенты этих банков получили возможность открывать счета цифрового рубля и проводить операции с новой формой валюты.
1 сентября цифровой рубль стал доступен гражданам России. Крупнейшие банки начали предоставлять клиентам доступ к цифровым кошелькам, а крупные торговые компании – принимать новую форму валюты для оплаты.
3 сентября НРА в своем обзоре по цифровому рублю рассказало об возможных последствиях распространения цифрового рубля для банков. По оценке агентства, через пять-семь лет доля цифрового рубля в безналичных расчетах может составить 15–24%, а банки могут ежегодно терять более 100 млрд руб. эквайринговых комиссий.
11 сентября Набиуллина сообщила, что за первые десять дней после массового запуска россияне открыли 87 000 счетов цифрового рубля и провели более 50 000 операций. По ее словам, число открытых счетов продолжало расти.