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Главная / Финансы /

Костин: ВТБ сохраняет планы по сделке с Wildberries-Russ

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ сохраняет стратегические планы по сделке с группой Wildberries-Russ (РВБ). Об этом президент – председатель правления банка Андрей Костин заявил на XXIII Международном банковском форуме.

По словам Костина, стратегические планы по взаимодействию с Wildberries-Russ не изменились, но сроки подготовки документов немного сдвинулись. Он ожидает завершения договоренностей в ближайший месяц. Костин также считает, что Ozon и Wildberries останутся лидерами платформенной экономики.

В мае ВТБ и РВБ объявили о стратегическом партнерстве. Первым шагом должна стать покупка 5% доли в дочернем банке РВБ. 28 августа сделка была перенесена на сентябрь. ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. Набсовет банка предложил допэмиссию на сумму более 540 млрд руб.‍ Деньги должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».

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