Костин: ВТБ сохраняет планы по сделке с Wildberries-Russ

В мае ВТБ и РВБ объявили о стратегическом партнерстве. Первым шагом должна стать покупка 5% доли в дочернем банке РВБ. 28 августа сделка была перенесена на сентябрь. ВТБ должен был приобрести миноритарную долю во всех финтех-активах RWB. Набсовет банка предложил допэмиссию на сумму более 540 млрд руб.‍ Деньги должны были пойти на финансирование покупки, а часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB».