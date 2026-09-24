Т-банк увеличил прибыль по РСБУ в четыре раза до 131,8 млрд руб.
Прибыль банковского бизнеса группы «Т-технологии» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь – август 2026 г. выросла в четыре раза год к году и достигла 131,8 млрд руб., следует из отчетности Т-банка.
За аналогичный период 2025 г. показатель составлял около 33 млрд руб. Таким образом, за год прибыль банковского бизнеса увеличилась примерно на 99 млрд руб.
По итогам января – июля 2026 г. прибыль банковского бизнеса группы по РСБУ составляла 107,3 млрд руб. Следовательно, в августе показатель увеличился примерно на 24,5 млрд руб.
29 января 2026 г. Т-банк сообщил, что его чистая прибыль по РСБУ по итогам 2025 г. выросла в 1,8 раза до 112,1 млрд руб. Общий капитал банка на конец декабря составлял 619 млрд руб.
27 мая Т-банк отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ за январь – апрель до 57,7 млрд руб. За тот же период 2025 г. показатель составлял 8,74 млрд руб.
26 августа чистая прибыль Т-банка по РСБУ за январь – июль достигла 107,3 млрд руб., увеличившись в 4,2 раза год к году. Общий капитал банка на конец июля составлял 687 млрд руб.
12 августа «Т-технологии» отчитались о росте операционной чистой прибыли по МСФО за первое полугодие на 32% до 98,6 млрд руб. При этом чистая прибыль группы с учетом переоценки доли «Яндекса» снизилась на 7% до 74,5 млрд руб.