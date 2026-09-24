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Официальный курс доллара почти приблизился к 85 рублям

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 25 сентября на уровне 84,9057 руб. Курс евро составит 96,8859 руб., следует из данных регулятора.

По сравнению с 24 сентября курс доллара вырос на 0,5088 руб., евро – на 0,1417 руб. На 24 сентября доллар был установлен на уровне 84,3969 руб., евро – 96,7442 руб.

23 сентября ЦБ повысил официальный курс доллара на 24 сентября до 84,4 руб. Евро тогда вырос до 96,74 руб. 22 сентября официальный курс доллара на 23 сентября составил 84,07 руб., евро – 96,59 руб.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по прогнозу правительства средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. В 2027–2029 гг. ожидается ослабление курса с 87,4 руб./$ до 96 руб./$.

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