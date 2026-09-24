Официальный курс доллара почти приблизился к 85 рублям

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по прогнозу правительства средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. В 2027–2029 гг. ожидается ослабление курса с 87,4 руб./$ до 96 руб./$.