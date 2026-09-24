Официальный курс доллара почти приблизился к 85 рублям
Банк России установил официальный курс доллара на 25 сентября на уровне 84,9057 руб. Курс евро составит 96,8859 руб., следует из данных регулятора.
По сравнению с 24 сентября курс доллара вырос на 0,5088 руб., евро – на 0,1417 руб. На 24 сентября доллар был установлен на уровне 84,3969 руб., евро – 96,7442 руб.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по прогнозу правительства средний курс доллара в 2026 г. составит 79,5 руб. за счет укрепления валюты во II и III кварталах. В 2027–2029 гг. ожидается ослабление курса с 87,4 руб./$ до 96 руб./$.