В ВТБ прогнозируют прибыль банков в ближайшие три года не ниже 3,8 трлн рублей

В 2025 г. российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли, что немного ниже результата рекордного 2024 г. (3,8 трлн руб.) из-за роста стоимости риска по кредитам, сообщал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора. При этом рентабельность капитала (ROE) в среднем по сектору снизилась до 18% в сравнении с 23% в 2024 г.