В ВТБ прогнозируют прибыль банков в ближайшие три года не ниже 3,8 трлн рублей
Прибыль банковского сектора в ближайшие три года будет находиться в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб. Материального роста не ожидается, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Причин, как видится, две. Первое – замедление снижения ключевой ставки и конкуренция за клиентов могут замедлить рост чистой процентной маржи банков, а в случае некоторых игроков рынка – привести к ее снижению. Второе – рост прибыли за счет увеличения портфеля может быть компенсирован высокими отчислениями в резервы», – объяснил Пьянов.
Согласно данным Банка России, чистая прибыль российского банковского сектора за август составила 440 млрд руб., что на 0,7% меньше июльского значения. Доходность на капитал в годовом выражении осталась на уровне 24%.
11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это стало первой паузой после полутора лет смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 6–7% в 2026 г. и вернется к цели в 4% в 2027 г.
В 2025 г. российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли, что немного ниже результата рекордного 2024 г. (3,8 трлн руб.) из-за роста стоимости риска по кредитам, сообщал ЦБ в обзоре о развитии банковского сектора. При этом рентабельность капитала (ROE) в среднем по сектору снизилась до 18% в сравнении с 23% в 2024 г.