Касперский: клиенты лаборатории есть в Антарктиде и Ватикане

«Многие вещи мы делаем действительно лучшие в мире. Поэтому у нас есть как домашние пользователи, так и крупные и госзаказчики, и даже вооруженные силы иногда пользуются нашими решениями. География наша – от Латинской Америки, от Чили до Новой Зеландии», – рассказал Касперский.