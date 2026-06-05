Касперский: клиенты лаборатории есть в Антарктиде и Ватикане
«Лаборатория Касперского», несмотря на ограничения и сложности с экспортом, продолжает продавать софт за рубеж. Экспорт составляет порядка 50% выручки компании против 80% в самые удачные с точки зрения экспортных продаж годы. Об этом рассказал генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский на сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» в рамках ПМЭФа. Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил модератором сессии.
«Чем дальше, тем киберпространство становится все более агрессивны, и все больше и больше [растет] спрос на решения по кибербезопасности», – объясняет он.
«Многие вещи мы делаем действительно лучшие в мире. Поэтому у нас есть как домашние пользователи, так и крупные и госзаказчики, и даже вооруженные силы иногда пользуются нашими решениями. География наша – от Латинской Америки, от Чили до Новой Зеландии», – рассказал Касперский.
Покупатели есть и в Антарктиде, рассказал он, уточнив, что география становится понятна, поскольку пользователи из этих стран или локаций приходят за обновлениями в компанию.
«Однажды был интересный случай. Смотрю список апдейтов, и в самом конце – Ватикан. Так что Ватикан – наш клиент», – отметил Касперский.
В первый день ПМЭФа 3 июня «Лаборатория Касперского» и Ozon-банк договорились о совместной разработке решений для защиты клиентов от мошенничества и вредоносного программного обеспечения.