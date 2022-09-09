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Брокеры предупредили ЦБ о возможных искажениях курса юаня из-за резкого отказа от доллара и евро

Но политику девалютизации надо продолжать, считают в Национальной финансовой ассоциации
Наталья Заруцкая
Сейчас торговля юанями сильно выросла, поэтому если ЦБ начнет проводить свопы с ними, то ликвидность торговли тем же юанем значительно увеличится / Евгений Разумный / Ведомости

Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила Банку России скорректировать свое видение развития финансового рынка. Объединение направило регулятору перечень инициатив по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», который регулятор опубликовал для общественного обсуждения. Письмо НФА есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент НФА Василий Заблоцкий.

Свой доклад ЦБ опубликовал 4 августа, в нем регулятор описывает ряд ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых реалиях для дальнейшего развития финансового рынка. Позже первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сказал на встрече с представителями финансового рынка, что регулятору нужна их консультация. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что участники рынка активно откликаются на доклад и отзывы все еще продолжают поступать. «Ведомости» приводят основные предложения НФА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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