Брокеры предупредили ЦБ о возможных искажениях курса юаня из-за резкого отказа от доллара и евро

Свой доклад ЦБ опубликовал 4 августа, в нем регулятор описывает ряд ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых реалиях для дальнейшего развития финансового рынка. Позже первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сказал на встрече с представителями финансового рынка, что регулятору нужна их консультация. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что участники рынка активно откликаются на доклад и отзывы все еще продолжают поступать. «Ведомости» приводят основные предложения НФА.