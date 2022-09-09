Брокеры предупредили ЦБ о возможных искажениях курса юаня из-за резкого отказа от доллара и евро

Брокеры предупредили ЦБ о возможных искажениях курса юаня из-за резкого отказа от доллара и евроНо политику девалютизации надо продолжать, считают в Национальной финансовой ассоциации
Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила Банку России скорректировать свое видение развития финансового рынка. Объединение направило регулятору перечень инициатив по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», который регулятор опубликовал для общественного обсуждения. Письмо НФА есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент НФА Василий Заблоцкий.
Свой доклад ЦБ опубликовал 4 августа, в нем регулятор описывает ряд ключевых вопросов и задач, которые предстоит решить в новых реалиях для дальнейшего развития финансового рынка. Позже первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сказал на встрече с представителями финансового рынка, что регулятору нужна их консультация. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что участники рынка активно откликаются на доклад и отзывы все еще продолжают поступать. «Ведомости» приводят основные предложения НФА.