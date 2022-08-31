Куда граждане перекладывают деньги из вкладов в евро и долларах

Куда граждане перекладывают деньги из вкладов в евро и долларахНаибольшей популярностью пользуется золото, рублевые счета и вывод денег за рубеж
В связи с тем что доллар и евро стали «токсичными» и уже далеко не самыми безопасными валютами внутри России, клиенты банков и брокеров ищут новые альтернативы своим валютным вкладам. «Ведомости» опросили банки, брокеров и управляющие компании о том, что их клиенты делают со своими валютными вкладами и какие из вариантов избавления от «токсичных» валют наиболее надежные и востребованные. За июль доля валютных вкладов в розничном депозитном портфеле банков снизилась с 14 до 11,5%, отмечал ЦБ: она обновила исторический минимум конца 2007 г. (12,9%). По данным ЦБ, в июле россияне хранили на счетах и депозитах всего 33,8 трлн руб., таким образом, в валюте лежит 3,9 трлн руб., или порядка $63,6 млрд по курсу на 1 августа.
Значительное количество валюты граждане вывели на зарубежные счета и вклады: в июне физлица разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. (или $4,7 млрд при среднем курсе 57,2 руб./$), подсчитывал РБК на основе данных ЦБ. Это максимум с 2018 г., когда регулятор начал вести эту статистику, – по сравнению с маем ($1,5 млрд) объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое. Всего на 1 июля российские домохозяйства хранили в банках за рубежом 2,29 трлн руб., или $44,7 млрд в долларовом выражении с учетом курса на отчетную дату.