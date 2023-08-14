Китай опубликовал новую концепцию по привлечению иностранных инвестиций

Китай опубликовал новую концепцию по привлечению иностранных инвестицийКак это отразится на экономике страны и ее фондовом рынке
Власти Китая планируют дать иностранным инвесторам целый ряд преференций, чтобы поддержать слабеющую экономику. Государственный совет Китая обнародовал все меры в 24 пунктах нового амбициозного плана. Пока без подробного руководства.
Власти, в частности, хотят упростить подачу заявок для сотрудников иностранных компаний на получение визы и вида на жительство. Для бизнеса – увеличить налоговую поддержку и смягчить правила передачи данных за границу.
Китай хочет развеять давние сомнения иностранных компаний по поводу честной конкуренции в сфере государственных закупок, а также в части защиты интеллектуальной собственности. Теперь КНР будет стремится привлечь больше инвестиций в ключевые отрасли и поощрять иностранные компании к созданию центров исследований и разработок в стране, говорится в документе.
План должен помочь ускорить работу над зарубежными проектами в биофармацевтической отрасли и увеличить испытательные площади для телекоммуникационных услуг. Квалифицированным иностранным компаниям Китай предложит создать инвестиционные подразделения и региональные штаб-квартиры.
Что происходит в Китае
Сейчас, по решению некоторые китайских городов и предприятий, идет «Год инвестиций в Китай». Правда, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая по итогам апреля – июня 2023 г. составил $4,9 млрд. Это самое низкое за квартал значение за всю историю наблюдений, то есть за 25 лет.
Надежду на лучшее, кажется, дают предприятия с участием капитала из-за рубежа. С января по июнь в стране было создано около 24 000 таких проектов, (+35,7% г/г), сообщала в июле замминистра торговли Го Тинтин.
Но на прошлой неделе Китай получил серьезный удар. Джо Байден 9 августа подписал указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку в стране полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Китай официально выразил обеспокоенность и выразил намеренность защищать свои права.
Экономические данные, поступающие из Китая, продолжают разочаровывать, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: первоначальный позитивный импульс от отмены длительных антиковидных ограничений, выдыхается.
Отрицательный тренд связан со слабеющим внешним спросом со стороны основных внешнеторговых партнеров Китая (США, ЕС, АСЕАН), геополитической напряженностью в отношениях с США и их союзниками, недостаточно сильным восстановлением внутреннего спроса и продолжающимся кризисом на рынке недвижимости, говорит эксперт.
Слабость экономики Китая выражается во всем массиве макроэкономических показателей, добавляет аналитик по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов.
В стране началось падение населения (в 2022 г. оно сократилось впервые с 1961 г. – на 850 000 человек). По итогам июля была зафиксирована дефляция (0,3%), что свидетельствует о слабом внутреннем спросе, добавляет аналитик. В сфере недвижимости сохраняется долговой кризис: буквально неделю назад государство де-факто допустило дефолт девелопера Country Garden Holdings, который когда-то был крупнейшим застройщиком КНР, резюмировал Герасимов.
В итоге во II квартале 2023 г. ВВП КНР вырос на 6,3% в годовом выражении, следует из данных отчета Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы не оправдали ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз Trading Economics предусматривал рост на 7,3%, The Wall Street Journal – на 6,9%.
Индекс PMI в китайской промышленности (составляется на основе опроса менеджеров по закупкам) в июле составил 49,3 пункта после 49 в июле и 48,8 в мае. Значения ниже 50 пунктов свидетельствуют о замедлении производственной активности. На промышленность приходится более 39% китайского ВВП.
Фондовые рынки КНР и Гонконга были в однозначных аутсайдерах среди глобальных рынков в последнее время, обращает внимание Герасимов. Hang Seng с начале лета вырос на 3%, S&P500 – на 7,3%. Тенденция на перетекание инвестиций из КНР в Индию, Вьетнам и Юго-Восточную Азию сохраняется, добавляет аналитик. По его словам, в этих странах ниже политические и регуляторные риски, а стоимость труда меньше.
Для решения текущего массива экономических проблем китайскому государству необходимо принимать активные стимулирующие меры, проводить масштабные реформы, нацеленные на изменение структуры экономики и поощрение внутреннего потребления, советует Герасимов. Для устойчивого восстановления рынка необходимо решать проблемы в первую очередь с высоким долгом в сфере недвижимости, а также провинций, добавляет он. Наращивание инвестиций, в особенности в инфраструктуру, по его мнению, не является напрямую способом решения этих вопросов.
Особенности фрагментации
Мировая экономика трансформируется, и ведущие игроки, такие как Китай и США, формируют для себя новые региональные зоны, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Такие зоны, по ее словам, включают в себя и развитие новых глобальных цепочек создания стоимости. По этой же причине лидеры формируют новую сеть инвесторов и инвестиционных институтов, добавляет она.
Трансформация и связанные с ней процессы создают как проблемы, так и потенциал для экономического роста экономик в будущем, уверена Новикова. Китай в рамках переходного периода теряет часть рынков, рассуждает она, а значит и часть своего экономического потенциала. Но с другой стороны страна совершенствует программы привлечения новых инвесторов для развития уже своего внутреннего рынка в наиболее стратегически важных отраслях.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев соглашается, что падение интереса к инвестициям в Китай связано с глобальной тенденцией на фрагментацию и деглобализацию мировой экономики на геополитические блоки, говорит Васильев. Важным фактором, который будет определять перестройку мировой экономики в ближайшие годы и десятилетия, является стратегическое соперничество между США и Китаем, добавляет он.
Но ключевая проблема Китая не в инвестициях, а в недостатке собственных технологий, добавляет директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров. Исторически страна использовала западные разработки для развития, выступая в роли крупнейшей мировой фабрики. Но сегодня из-за разногласий с западным миром Китай лишился доступа к части передовых иностранных технологий, объясняет эксперт.
Васильев полагает, что инвестиции лишь немного помогут Китаю, но не смогут переломить тренд на дальнейшее замедление его экономики. По его прогнозам, рост ВВП КНР в этом году составит небольшие для Китая 5%.
Время от времени слышны словесные интервенции от официальных лиц Китая о различных мерах поддержки стимулирования экономики, говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Но несмотря на то, что китайская экономика по целому ряду критериев смотрится лучше американской, фондовый рынок откликается на это обычно лишь небольшими ралли, добавляет она. По ее словам, это можно связать прежде всего с геополитическим фактором.
Официального запрета инвестировать в китайский широкий рынок акций со стороны Вашингтона нет, напоминает Малых, но он вполне может быть негласным. Инвесторы также могут по собственному желанию занять выжидательную позицию.
В «Финаме» считают китайские акции недооцененными. Но для того, чтобы раскрылась их стоимость, нужна более спокойная политическая обстановка, считает аналитик: деньги любят тишину и предсказуемость. В таком случае бенефициарами могут стать потребительские компании и смежные с ним IT-компании, резюмировала Малых.
Ухудшение отношений Китая и Запада ведёт к оттоку иностранного капитала с бирж КНР, говорит Васильев: это долгосрочная негативная тенденция для инвесторов. С другой стороны, добавляет он, местный Центробанк жестко контролирует потоки капитала в Китай и из него. Также страна обладает огромным внутренним рынком, население богатеет и активно инвестируют в акции, рассуждает Васильев: этот фактор будет поддерживать фондовый рынок КНР в ближайшие годы.
У России не так много собственных передовых технологий и закрыть «иностранные» потребности Китая мы не можем, уверен Майоров. Поэтому единственный путь для КНР, рассуждает он, это создание собственных научных центров и международная кооперация с дружественными для Китая странами, такими как Россия. По мнению эксперта, такой путь требует инвестиций в НИОКР в России. Китай за счет профицита ликвидности может помочь решить совместную проблему, резюмирует он.
Китай становится привлекательным рынком в рамках своей региональной зоны, куда входит и Россия, что способствует получению лучших технологий, которые могут быть предложены Китаю каждой экономикой, говорит Новикова. В связи с этим, у нее возникает вопрос, насколько российские компании могут быть интересны Китаю в рамках такой программы. Если они смогут предложить новейшие технологии и разработки, то безусловно, они будут участвовать в процессе развития, считает она.
Китай переориентирует свою экономику с экспортно-ориентированной модели на экономику внутреннего спроса, добавляет Васильев. Россия может занимать небольшое место в этих инвестиционных планах Китая, как поставщик дешевых сырьевых ресурсов, резюмировал он.