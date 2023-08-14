Китай опубликовал новую концепцию по привлечению иностранных инвестиций

Время от времени слышны словесные интервенции от официальных лиц Китая о различных мерах поддержки стимулирования экономики, говорит руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Но несмотря на то, что китайская экономика по целому ряду критериев смотрится лучше американской, фондовый рынок откликается на это обычно лишь небольшими ралли, добавляет она. По ее словам, это можно связать прежде всего с геополитическим фактором.