В Китае в июле зафиксировали дефляцию впервые за год
В июле в Китае впервые за год была зафиксирована дефляция, цены в стране снизились на 0,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Государственное статистическое управление (Госстат) республики.
Продукты питания подешевели на 1,7%, потребительские товары – на 1,3%. При этом цены на непродовольственные товары остались без изменений, а стоимость услуг выросла на 1,2%. При этом по сравнению с июнем в июле инфляция в стране составила 0,2%, отметили в Госстате.
В годовом выражении значительно снизились цены на еду, табак и алкоголь (-0,5%), в частности, мясо подешевело на 14%, растительное масло – на 1,3%, свежие овощи – на 1,5%, а яйца – на 0,5%. Цены на бытовую технику сократились на 1,8%, а на транспорт и связь – на 4,7%.
Состояние китайской экономики ухудшилось в период пандемии коронавируса. Financial Times пишет, что потребительские цены в Китае в июле снизились впервые с февраля 2021 г. Газета отмечает, что республика находится на грани дефляции уже несколько месяцев, поскольку после снятия коронавирусных ограничений восстановления потребительских расходов не произошло, как того ожидали власти.
Целевой уровень инфляции в Китае установлен на уровне 3%. В 2022 г. рост потребительских цен в стране составил 2%.