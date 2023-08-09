В Китае в июле зафиксировали дефляцию впервые за год

Продукты питания подешевели на 1,7%, потребительские товары – на 1,3%. При этом цены на непродовольственные товары остались без изменений, а стоимость услуг выросла на 1,2%. При этом по сравнению с июнем в июле инфляция в стране составила 0,2%, отметили в Госстате.