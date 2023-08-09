Газета
Экономика

В Китае в июле зафиксировали дефляцию впервые за год

Ведомости

В июле в Китае впервые за год была зафиксирована дефляция, цены в стране снизились на 0,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Государственное статистическое управление (Госстат) республики.

Продукты питания подешевели на 1,7%, потребительские товары – на 1,3%. При этом цены на непродовольственные товары остались без изменений, а стоимость услуг выросла на 1,2%. При этом по сравнению с июнем в июле инфляция в стране составила 0,2%, отметили в Госстате.

В годовом выражении значительно снизились цены на еду, табак и алкоголь (-0,5%), в частности, мясо подешевело на 14%, растительное масло – на 1,3%, свежие овощи – на 1,5%, а яйца – на 0,5%. Цены на бытовую технику сократились на 1,8%, а на транспорт и связь – на 4,7%.

Состояние китайской экономики ухудшилось в период пандемии коронавируса. Financial Times пишет, что потребительские цены в Китае в июле снизились впервые с февраля 2021 г. Газета отмечает, что республика находится на грани дефляции уже несколько месяцев, поскольку после снятия коронавирусных ограничений восстановления потребительских расходов не произошло, как того ожидали власти.

Целевой уровень инфляции в Китае установлен на уровне 3%. В 2022 г. рост потребительских цен в стране составил 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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