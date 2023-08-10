Байден ограничил инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая
Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении прямых инвестиций в некоторые высокотехнологичные отрасли стран, «вызывающих озабоченность». К таким странам относится в том числе Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао.
Документ позволяет минфину США запрещать или ограничивать инвестиции в компании, деятельность которых связана с чувствительными технологиями, критически важными для нацбезопасности в трех секторах. Это полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.
«Администрация Байдена – Харрис привержена обеспечению безопасности Америки и защите национальной безопасности Америки путем защиты технологий, которые имеют решающее значение для следующего поколения военных инноваций», – прокомментировала указ пресс-служба Белого дома.
МИД Китая выразил недовольство в связи с указом Байдена, сделав американской стороне представление. США под предлогом защиты нацбезопасности в реальности стремятся «лишить Китай права на развитие и защитить собственную гегемонию и корыстные интересы», считает Пекин.
«Это неприкрытое экономическое принуждение и технологическое запугивание. Действия США серьезно нарушили принципы рыночной экономики и честной конкуренции, серьезно подорвали международный экономический и торговый порядок», – говорится в сообщении китайского МИДа.
КНР призвала США прекратить политизацию и превращение в оружие экономических, торговых и технологических вопросов, а также отменить действие этого указа.
Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, эта инициатива, о которой ранее узнали американские СМИ, укладывается в общую канву взаимоотношений США и Китая. При этом от действия указа пострадают в первую очередь стартапы, полагавшиеся на венчурные компании США, а не устоявшиеся технологические корпорации, указывал китаист Леонид Ковачич. При этом эксперты обратили внимание на то, что работа над указом длилась почти год, так что все заинтересованные стороны успели приспособиться.
В июне 2023 г. Microsoft перевела своих ключевых разработчиков ИИ из Китая в Канаду, а поток прямых и венчурных инвестиций из США в Китай снизился с 2019 г. более чем в три раза, отмечал замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.