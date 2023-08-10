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Политика

Байден ограничил инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении прямых инвестиций в некоторые высокотехнологичные отрасли стран, «вызывающих озабоченность». К таким странам относится в том числе Китай, включая специальные административные районы Гонконг и Макао.

Документ позволяет минфину США запрещать или ограничивать инвестиции в компании, деятельность которых связана с чувствительными технологиями, критически важными для нацбезопасности в трех секторах. Это полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

«Администрация Байдена – Харрис привержена обеспечению безопасности Америки и защите национальной безопасности Америки путем защиты технологий, которые имеют решающее значение для следующего поколения военных инноваций», – прокомментировала указ пресс-служба Белого дома.

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МИД Китая выразил недовольство в связи с указом Байдена, сделав американской стороне представление. США под предлогом защиты нацбезопасности в реальности стремятся «лишить Китай права на развитие и защитить собственную гегемонию и корыстные интересы», считает Пекин.

«Это неприкрытое экономическое принуждение и технологическое запугивание. Действия США серьезно нарушили принципы рыночной экономики и честной конкуренции, серьезно подорвали международный экономический и торговый порядок», – говорится в сообщении китайского МИДа.

КНР призвала США прекратить политизацию и превращение в оружие экономических, торговых и технологических вопросов, а также отменить действие этого указа.

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Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, эта инициатива, о которой ранее узнали американские СМИ, укладывается в общую канву взаимоотношений США и Китая. При этом от действия указа пострадают в первую очередь стартапы, полагавшиеся на венчурные компании США, а не устоявшиеся технологические корпорации, указывал китаист Леонид Ковачич. При этом эксперты обратили внимание на то, что работа над указом длилась почти год, так что все заинтересованные стороны успели приспособиться.

В июне 2023 г. Microsoft перевела своих ключевых разработчиков ИИ из Китая в Канаду, а поток прямых и венчурных инвестиций из США в Китай снизился с 2019 г. более чем в три раза, отмечал замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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