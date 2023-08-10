Байден ограничил инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая

Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, эта инициатива, о которой ранее узнали американские СМИ, укладывается в общую канву взаимоотношений США и Китая. При этом от действия указа пострадают в первую очередь стартапы, полагавшиеся на венчурные компании США, а не устоявшиеся технологические корпорации, указывал китаист Леонид Ковачич. При этом эксперты обратили внимание на то, что работа над указом длилась почти год, так что все заинтересованные стороны успели приспособиться.