ЦБ и Мосбиржа оградят инвесторов от эмоциональных покупок неликвидных акций

Цена акций, формируемая в результате набега «разгонных призывов», не имеет ничего общего с фундаментальной стоимостью компании, говорит эксперт по фондовому рынку и недобросовестным практикам Валерий Лях. Но, продолжает он, если в первом эшелоне с массовым набегом таких «горе-трейдеров» справляется рыночная сила в виде ликвидности или маркет-мейкеров, то в третьем даже не столь значительный интерес способен существенно толкнуть цену. «Инструментарий биржи для ограничения нерыночной волатильности эффективен для защиты рынка, но инвесторам, руководствующимся призывами анонимов, стоит держать в уме, что заработать на участии в разгонах тяжело, а вот получить пенальти как минимум от комплаенса проще простого», – отмечает Лях.