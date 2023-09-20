ЦБ и Мосбиржа оградят инвесторов от эмоциональных покупок неликвидных акций

ЦБ и Мосбиржа оградят инвесторов от эмоциональных покупок неликвидных акцийОни вводят новые ограничения на приобретение бумаг третьего эшелона
Банк России и Мосбиржа приняли дополнительные решения по «противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций» третьего эшелона, сообщается на их сайтах. С 21 сентября заявки инвесторов на покупку акций и депозитарных расписок компаний третьего эшелона не должны превышать цену прошлого закрытия максимум на 22%.
В дополнение Мосбиржа дорабатывает механизм дискретного аукциона, чтобы при наличии признаков дестабилизации был возможен более ранний перевод торгов в этот режим.
Очередной за последний год обвал цен в акциях третьего эшелона произошел 14 сентября – тогда Мосбиржа ввела 70 дискретных аукционов из-за падения котировок более чем на 20%. Среди сильно обвалившихся акций были завод «Звезда» (30%), «Белон» (28%), «Телеграф» (26%), Костромская сбытовая компания (22%) и авиакомпания Utair (20%). В это же время индекс Мосбиржи опустился на 1,25% до 3109 пунктов, вместе с бенчмарком снижались и котировки «голубых фишек».
В последнее время ценообразование таких бумаг не является стабильным, что вызывает время от времени повышенную волатильность на фондовом рынке, объясняет ЦБ. Во многом это провоцировало дисбаланс спроса и предложения и эмоциональность инвесторов. Граждане реагируют на сообщения в социальных сетях, где их мотивируют покупать или продавать определенную ценную бумагу, объясняет ЦБ: в результате стоимость некоторых акций существенно меняется несколько раз за короткий период времени.
Организацию схем «нерыночного ценообразования» регулятор будет рассматривать как манипулирование рынком. При установлении вины биржевые операции могут ограничить как профучастникам, так и их клиентам. В некоторых случаях за это предусмотрена уголовная ответственность, напоминает ЦБ.
Резкие взлеты и падения в низколиквидных бумагах – пример стратегии pump and dump, схемы манипулятивного разгона цен на бумагу с последующим их обвалом. Чаще всего для этого используют telegram-каналы. Авторы этих каналов призывают подписчиков – частных инвесторов действовать сообща, чтобы «двинуть» цену, и координируют такие действия. Но организаторы продают бумагу выгодно – по завышенной стоимости, фиксируя прибыль. А не знающие этого инвесторы «выскочить» вовремя и избавиться от бумаги по высокой цене успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки, предупреждал ранее ЦБ.
Цена акций, формируемая в результате набега «разгонных призывов», не имеет ничего общего с фундаментальной стоимостью компании, говорит эксперт по фондовому рынку и недобросовестным практикам Валерий Лях. Но, продолжает он, если в первом эшелоне с массовым набегом таких «горе-трейдеров» справляется рыночная сила в виде ликвидности или маркет-мейкеров, то в третьем даже не столь значительный интерес способен существенно толкнуть цену. «Инструментарий биржи для ограничения нерыночной волатильности эффективен для защиты рынка, но инвесторам, руководствующимся призывами анонимов, стоит держать в уме, что заработать на участии в разгонах тяжело, а вот получить пенальти как минимум от комплаенса проще простого», – отмечает Лях.
В последнее полугодие в акциях третьего эшелона происходит полный хаос, замечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Он приветствует решение биржи и регулятора и рассчитывает на стабилизацию сегмент рынка, чтобы для институциональных инвесторов риски стали минимальными.
Все последние шаги регулятора были направлены на пресечение неправомерных практик – в неликвидных бумагах стратегии pump and dump довольно часты, соглашается руководитель департамента интернет-брокера «БКС» Игорь Пимонов. В ряде акций обороты иногда бывают больше, чем в голубых фишках – рынок, скорее, ищет справедливую цену на актив, чему мешает pump and dump, добавляет представитель «Тинькофф инвестиции».
При этом волатильность в третьем эшелоне не выходит из-под контроля, говорит заместитель директора департамента торговых операций «Цифра брокер» Владимир Шумаков, – участники рынка, Мосбиржа и ЦБ проводят постоянные встречи и ведут обсуждения. Повышенная волатильность акций третьего эшелона связана, в том числе, с малой долей акций в свободном обращении, что упрощает манипуляцию ценами со стороны недобросовестных участников рынка, поясняет Шумаков. Инвесторы при ограничении доступа к иностранным площадкам ищут альтернативу бумагам первого эшелона, останавливая выбор на таких активах.