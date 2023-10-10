Аналитики брокера ВТБ оценили потенциал российских акций на год вперед

Аналитики брокера ВТБ оценили потенциал российских акций на год впередДоходность рынка с учетом дивидендов составит от 9 до 45%
Доходность российского рынка акций с учетом выплаты дивидендов в следующие 12 месяцев составит от 9 до 45% – в зависимости от развития ситуации в экономике. Индекс Мосбиржи за это время может вырасти на 28% до 4054 пунктов. Об этом пишут аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» в стратегии на IV квартал.
В базовом сценарии доходность российских акций на горизонте года составит 25,6%, а бенчмарк вырастет на 10% до 3483 пунктов. Вероятность развития этого сценария эксперты ВТБ оценивают в 50%. В позитивном сценарии доходность составит 45% и будет сопровождаться ростом индекса Мосбиржи на 28% (вероятность – 25%). Негативный ход событий предполагает доходность в 9,1% и падение индекса на 6% (вероятность – 25%).
Дивидендная доходность российского фондового рынка в следующие 12 месяцев составит около 10,3%, оценивают аналитики. По итогам первого полугодия 2024 г. компании могут выплатить около 1,1 трлн руб. дивидендов. Из них на акции в свободном обращении в России придется 258,2 млрд руб. В ВТБ ожидают, что ряд нефтегазовых компаний осенью объявят о промежуточных выплатах. Может вернуться к выплате дивидендов и сталелитейный сектор, а также компании, проводящие редомициляцию, но уже после смены регистрации.
С точки зрения дивидендов наиболее выгодными в следующие 12 месяцев, по оценке аналитиков, будут префы «Сургутнефтегаза» (22,5% дивдоходность), «Лукойла» (18,8%), Novabev Group (16%), «Совкомфлота» (15%) и Сбербанка (14,6%).
Аналитики брокера нейтрально оценивают эффект повышения ключевой ставки (с июля выросла на 5,5 процентного пункта до 13%), а также регуляторных изменений на рынок акций. В последнем случае они имеют в виду влияние введения экспортных пошлин и временных ограничений на экспорт нефтепродуктов. Впрочем, повышение ключевой ставки пока не исчерпано, а новостной поток остается негативным, пишут эксперты «ВТБ Мои инвестиции».
Фаворитами брокера являются акции нефтегазовых компаний на фоне благоприятных цен на нефть: это бумаги «Лукойла», «Газпром нефти», «Новатэка», «префы» «Сургутнефтегаза» и «Транснефти». Объявление дивидендов и публикация сильной финансовой отчетности нефтегазовых эмитентов за III квартал смогут поддержать рынок в октябре - ноябре, ожидают эксперты. Привлекательны акции финансового и технологического секторов на фоне высоких темпов роста. Среди фаворитов экспертов ВТБ – Сбербанк, Мосбиржа, TCS Group, Ozon и «Яндекс». Опередить рынок по росту могут акции малой капитализации, отмечает аналитики «ВТБ Мои инвестиции». Из таких эксперты выделяют «Мечел», Positive Technologies, Headhunter, Cian, Globaltrans и «Ренессанс страхование».
В отношении ОФЗ аналитики ВТБ ждут роста доходностей и усиления наклона кривой. С конца июня доходности гособлигаций выросли примерно на 100-440 б. п. до 12-12,5%, а кривая ОФЗ стала инвертированной, то есть короткие бумаги стали доходнее длинных. Риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банком России сохраняются, пишут эксперты. В базовом сценарии они не ждут смягчения ДКП ранее II квартала 2024 г. К концу этого года ставка может вырасти до 14%, а к концу 2024 г. – снизиться до 12%.
Цикл повышения ставок в экономике оптимально переждать в госбумагах с плавающим купоном, считают аналитики ВТБ. Они предлагают инвесторам присмотреться к выпускам ОФЗ 29014, ОФЗ 29015 и ОФЗ 29024 с наибольшей премией к ставке денежного рынка RUONIA, которая обычно держится вблизи ключевой (порядка 10-40 б. п.).