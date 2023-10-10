Аналитики брокера ВТБ оценили потенциал российских акций на год вперед

Дивидендная доходность российского фондового рынка в следующие 12 месяцев составит около 10,3%, оценивают аналитики. По итогам первого полугодия 2024 г. компании могут выплатить около 1,1 трлн руб. дивидендов. Из них на акции в свободном обращении в России придется 258,2 млрд руб. В ВТБ ожидают, что ряд нефтегазовых компаний осенью объявят о промежуточных выплатах. Может вернуться к выплате дивидендов и сталелитейный сектор, а также компании, проводящие редомициляцию, но уже после смены регистрации.