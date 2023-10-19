Совет директоров ГТЛК одобрил замещение евробондов и выплату пропущенных купонов

Совет директоров ГТЛК одобрил замещение евробондов и выплату пропущенных купоновЛизинговая компания год не платила держателям своих бумаг
Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил выпуск замещающих облигаций, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Замещение планируется поэтапно провести до конца 2023 г. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ в ближайшее время. Также ГТЛК выплатит пропущенные с апреля 2022 г. по май 2023 г. купоны по своим евробондам. Это произойдет до замещения, но конкретные даты выплат будут озвучены позже.
Выплата купонов и обслуживание замещающих облигаций заложены в финансовую модель ГТЛК, компания внимательно отслеживает изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будет оперативно на них реагировать, добавляет представитель компании.
Компании группы ГТЛК не платили купоны по евробондам с августа 2022 г. после попадания под блокирующие санкции США. Изначально их представители ссылались на невозможность делать это без лицензий зарубежных регуляторов. Позже они стали говорить, что выпустят замещающие бонды до конца этого года. В августе ГТЛК возобновила выплату купонного дохода по еврооблигациям.
У ГТЛК в обращении находится шесть выпусков евробондов объемом $3,25 млрд с погашением в 2024-2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых. ГТЛК оценивает объем своей задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд (144,9 млрд руб.), говорил ранее ее представитель.
В мае был выпущен указ президента № 430, который обязал российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, либо выпустить до 1 января 2024 г. локальные бумаги, либо платить по своим обязательствам перед держателями этих евробондов. До принятия этого указа выпуск замещающих облигаций был добровольным, но платить по своим обязательствам компании все равно были должны. Под действие указа подпадают еврооблигации, права которых учитываются российскими депозитариями. Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций вправе сделать исключение для компаний по замещению евробондов. Но пока таких случаев не было, сказал в конце сентября заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.
Замещающие бонды уже выпустили семь компаний – «Газпром», «Лукойл», ММК, «Фосагро», «Совкомфлот», «Металлоинвест» и «Борец». Сервис Cbonds оценивает объем этого рынка примерно в $15 млрд. Он может удвоиться до конца года, писали ранее «Ведомости»: замещение бумаг станет обязательным для всех эмитентов. Из 31 выпуска всех бондов 21 сейчас приходится на «Газпром».
Суды сейчас рассматривают девять исков к ГТЛК о взыскании задолженности по евробондам, говорил ранее представитель компании. Самая большая сумма требований у УК «Первая» – 3,15 млрд руб., но 18 октября Арбитражный суд Москвы приостановил производство по этому делу до вступления в силу решения по коллективному иску частных инвесторов к ГТЛК, который рассматривается в том же суде.
Изначально коллективный иск подали 34 физлица и финансовая компания «Солид-НК», требуя с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов, писали «Ведомости». Но с тех пор к нему начало присоединяться все больше держателей бондов: о намерении сделать это заявляли представители инвестбанка «Синара», его дочернего Газэнергобанка, а также «Ак Барс банка», «БКС страхование жизни» и один частный инвестор. Также к иску намерены присоединиться IT-компания «Софтлайн», операционная компания брокера БКС «БКС консалтинг», торговая площадка «РТС-тендер», а также ООО «Арсенал», «Сити XXI век», «Технологии успеха» и «ИКФ Спамиг».
Также с ГТЛК судятся банки «РЕСО кредит» (35,1 млн руб.), «Авангард» ($384 300), «Александровский» и «НС банк» (17,96 млн руб.), страховщики «Ингосстрах» (сумма требований не указана в картотеке), «Ингосстрах-жизнь» ($75 000) и «Росгосстрах жизнь» (6,38 млн руб.).