Совет директоров ГТЛК одобрил замещение евробондов и выплату пропущенных купонов

В мае был выпущен указ президента № 430, который обязал российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, либо выпустить до 1 января 2024 г. локальные бумаги, либо платить по своим обязательствам перед держателями этих евробондов. До принятия этого указа выпуск замещающих облигаций был добровольным, но платить по своим обязательствам компании все равно были должны. Под действие указа подпадают еврооблигации, права которых учитываются российскими депозитариями. Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций вправе сделать исключение для компаний по замещению евробондов. Но пока таких случаев не было, сказал в конце сентября заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.