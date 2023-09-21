Сумма требований группового иска к ГТЛК может достичь 1,3 млрд рублей

Сумма требований группового иска к ГТЛК может достичь 1,3 млрд рублейК делу решили присоединиться «Софтлайн» и еще шесть компаний
Семь юрлиц намерены присоединиться к коллективному иску против Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и НРД: это IT-компания «Софтлайн», операционная компания брокера БКС «БКС консалтинг», торговая площадка «РТС-тендер», а также ООО «Арсенал», «Сити XXI век», «Технологии успеха» и «ИКФ Спамиг». Это стало известно в ходе предварительного заседания в Арбитражном суде Москвы 20 сентября. Помимо юрлиц к иску хотят присоединиться еще три частных инвестора.
Претензии инвесторов связаны с тем, что ГТЛК с прошлого года не платила по евробондам. Суд отложил заседание и рассмотрит заявления о присоединении к иску новых истцов на следующем. Но дата его проведения пока не назначена.
В случае присоединения к иску новых заявителей объем требований может вырасти до примерно $13 млн (1,3 млрд руб.) по основному долгу и еще 40-44 млн руб. в виде процентов.
Изначально иск подали 34 физлица и финансовая компания «Солид-НК», требуя с ГТЛК $472 900 по основному долгу и 1,4 млн руб. процентов. Но с тех пор к нему начало присоединяться все больше держателей бондов: о намерении сделать это заявляли представители инвестбанка «Синара», его дочернего Газэнергобанка, а также «Ак Барс банка», «БКС страхование жизни» и один частный инвестор.
На заседании 20 сентября представители ГТЛК и НРД настаивали, что их оппоненты не выполнили все необходимые условия, чтобы иск считался коллективным с точки зрения права. Суд согласился с этим доводом и предложил представителю истцов исправить это.
Также защита ГТЛК настаивала, что московский суд не компетентен рассматривать спор физлиц с ГТЛК. «Когда инвестор покупает какие-то бумаги, это не значит, что спор экономический, соответственно, у них нет права обращаться в Арбитражный суд за защитой интересов», – заявил юрист лизинговой компании. Он предложил суду разделить коллективный иск: производство по физлицам направить в Салехардский городской суд, а по юрлицам оставить на рассмотрении Москвы. Суд заметил на это, что имеет право перенести дело только в Мосгорсуд, но не в Салехард, отложив решение по этому ходатайству на следующие заседания.
Кроме этого представители обоих ответчиков настаивали, что НРД не имеет отношения к требованиям, заявленным в иске. Представитель истцов парировал, что согласно указу президента № 430 выплаты по еврооблигациям, права которых учитываются российскими депозитариями, осуществляются в порядке, определенном советом директоров ЦБ, а тот подразумевает обязательное участие депозитария.
Юрист фирмы a.t.Legal Вадим Резниченко, который представляет группу частных инвесторов в суде, считает, что все ходатайства ответчиков направлены на затягивание процесса, сказал он «Ведомостям».
Представитель ГТЛК отказался от комментариев.
По общему правилу исковые заявления с несколькими требованиями, из которых одни подсудны арбитражному суду, а другие – суду общей юрисдикции, подлежат рассмотрению в последнем, если разделение требований невозможно, говорит управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Но такого рода ходатайства должны заявляться в первом судебном заседании (состоялось 28 июля), продолжает юрист. Теперь суд вправе отклонить его, сочтя злоупотреблением правом с целью затянуть процесс.
Арбитражный процессуальный кодекс предусматривает возможность участия в коллективных исках физлиц, не соглашается партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, называя маловероятным разделение дела. «Разделение исков противоречит основной цели коллективного иска – собрать всех истцов вместе и вынести единое решение», – отметил он. Также юрист предположил, что по общим правилам определения подсудности это дело должно быть передано для рассмотрения в Салехард, где зарегистрирована ГТЛК.
Сейчас на рассмотрении АС Москвы находится еще несколько аналогичных исков к ГТЛК. Их подали в том числе УК «Первая», страховщик «Ингосстрах» и банк «Александровский». Сумма требований «Первой» составляет 3,2 млрд руб., а у остальных она неизвестна. Рассмотрение еще двух исков АС Москвы перенес в АС Ямало-Ненецкого автономного округа: это иски страховой компании «Ингосстрах-жизнь» (сумма требований – $75 015, или 7,1 млн в рублях) и банка «Ресо кредит» (35 млн руб.).
Компании группы ГТЛК не платили купоны по евробондам с августа 2022 г. после попадания под блокирующие санкции США. Изначально их представители ссылались на невозможность делать это без лицензий зарубежных регуляторов. Позже они стали говорить, что выпустят замещающие бонды до конца этого года. В августе ГТЛК впервые за год выплатила купонный доход по одному из выпусков еврооблигаций. По данным Rusbonds, у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков евробондов объемом $3,25 млрд с погашением в 2024-2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых. ГТЛК оценивает объем своей задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд (144,9 млрд руб.), говорил ранее ее представитель.