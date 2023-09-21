Сумма требований группового иска к ГТЛК может достичь 1,3 млрд рублей

Компании группы ГТЛК не платили купоны по евробондам с августа 2022 г. после попадания под блокирующие санкции США. Изначально их представители ссылались на невозможность делать это без лицензий зарубежных регуляторов. Позже они стали говорить, что выпустят замещающие бонды до конца этого года. В августе ГТЛК впервые за год выплатила купонный доход по одному из выпусков еврооблигаций. По данным Rusbonds, у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков евробондов объемом $3,25 млрд с погашением в 2024-2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых. ГТЛК оценивает объем своей задолженности перед российскими держателями еврооблигаций в $1,6 млрд (144,9 млрд руб.), говорил ранее ее представитель.