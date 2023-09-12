ГТЛК добилась переноса рассмотрения двух исков по евробондам в Салехард

ГТЛК добилась переноса рассмотрения двух исков по евробондам в СалехардЮристы говорят о попытке лизинговой компании затянуть рассмотрение дел
Арбитражный суд (АС) Москвы решил передать иск банка «Ресо кредит» к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по евробондам на рассмотрение в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Ресо кредит» пытается взыскать 35 млн руб. просроченных процентов по еврооблигациям с ГТЛК и ее дочерней компании ЛАЛ-1520, писали ранее «Ведомости». Третьим лицом по делу проходит ирландская «дочка» ГТЛК GTLK Europe Capital (эмитент еврооблигаций). «Иск о взыскании основной суммы долга пока не подан», – говорил ранее «Ведомостям» Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, которая представляет интересы банка в этом деле.
«Ведомости» направили запросы в «Ресо кредит» и ГТЛК.
В ходе заседания 12 сентября представитель лизинговой компании заявил, что истец указал ЛАЛ-1520 ответчиком по иску исключительно для обоснования компетенции АС Москвы в этом деле: ГТЛК зарегистрирована в Салехарде (административный центр ЯНАО), а ЛАЛ-1520 – в Москве. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, потому что по закону право выбора ответчика – это право истца.
Просьбу представителя ГТЛК о передаче дела в АС ЯНАО суд, наоборот, удовлетворил, согласившись с доводом юриста о причинах привлечения ЛАЛ-1520 к иску. В АС проигнорировали довод защиты «Ресо кредита» о том, что подача иска в Москве вызвана присутствием в столице обособленного подразделения ГТЛК, которое осуществляет основные бизнес-процессы компании.
Помимо этого представитель банка обратил внимание суда на то, что защита ГТЛК участвует в рассмотрении единственного иска по евробондам, который был подан к ГТЛК в АС ЯНАО, исключительно онлайн. Речь об иске банка «Авангард» о взыскании $384 375 (36,4 млн руб.) невыплаченных купонов. Суд не принял во внимание и этот довод. Защита «Ресо кредита» может оспорить решение суда в течение 10 дней.
В конце августа АС Москвы перенес рассмотрение аналогичного иска к ГТЛК, который подала страховая компания «Ингосстрах-жизнь» (сумма требований – $75 015, или 7,1 млн в рублях).
ГТЛК пытается перенести спор в Салехард, чтобы создать трудности своим оппонентам, большинство из которых расположено в Москве, оценивает юрист фирмы Forward Legal Олесь Груздев. Сейчас на рассмотрении АС Москвы находится еще несколько аналогичных исков к ГТЛК. Их подали в том числе УК «Первая», страховщик «Ингосстрах» и банк «Александровский». Сумма требований «Первой» составляет 3,2 млрд руб., а у остальных она неизвестна. Помимо них с групповым иском к ГТЛК обратилась группа инвесторов, в том числе частных, с требованиями в размере $472 900 (45 млн руб.).
Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин согласен, что защита ГТЛК пытается затянуть рассмотрение дела, но может преследовать и еще одну цель – упростить его рассмотрение. «АС ЯНАО загружен гораздо меньше, чем АС Москвы, поэтому больше шансов, что судья внимательно и вдумчиво будет изучать дело», – объясняет юрист.
Впрочем, передача дела в АС ЯНАО сейчас выглядит странной, отмечает Клеточкин: неясно, почему этот вопрос обсуждался на втором заседании (первое состоялось еще 1 августа). Особенность ходатайства о передаче дела по подсудности в том, что оно должно заявляться и рассматриваться первым, продолжает Клеточкин. Если на заседании 1 августа просьбы о передаче дела не было, значит, ответчик согласился с подсудностью дела АС Москвы, а если было – то суд не мог рассматривать и разрешать иные ходатайства до рассмотрения вопроса по подсудности, говорит юрист.
Компании группы ГТЛК не платили купоны по евробондам с августа 2022 г. после попадания под блокирующие санкции США. Изначально их представители ссылались на невозможность делать это без лицензий зарубежных регуляторов. Позже они стали говорить, что выпустят замещающие бонды до конца этого года. В августе ГТЛК впервые за год выплатила купонный доход по одному из выпусков еврооблигаций. По данным Rusbonds, у ГТЛК в обращении находится шесть выпусков евробондов объемом $3,25 млрд с погашением в 2024-2029 гг. Купонная доходность по ним варьируется от 4,35 до 5,95% годовых.