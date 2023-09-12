ГТЛК добилась переноса рассмотрения двух исков по евробондам в Салехард

Впрочем, передача дела в АС ЯНАО сейчас выглядит странной, отмечает Клеточкин: неясно, почему этот вопрос обсуждался на втором заседании (первое состоялось еще 1 августа). Особенность ходатайства о передаче дела по подсудности в том, что оно должно заявляться и рассматриваться первым, продолжает Клеточкин. Если на заседании 1 августа просьбы о передаче дела не было, значит, ответчик согласился с подсудностью дела АС Москвы, а если было – то суд не мог рассматривать и разрешать иные ходатайства до рассмотрения вопроса по подсудности, говорит юрист.